Nuova Volkswagen ID. Unyx 07: la berlina elettrica nata con Xpeng

La strategia di Volkswagen per il rilancio in Cina passa attraverso le partnership con la case automobilistiche di questo Paese con cui sta realizzato modelli dedicati per il mercato cinse. Modelli come la nuova ID. Unyx 07 che è stata da poco messa in vendita, una nuova berlina elettrica al cui sviluppo ha contributo anche Xpeng. La produzione di questo modello è affidata a Volkswagen Anhui. I prezzi partono da 109.900 yuan, circa 13.900 euro ma solo per un primo periodo. Successivamente, il listino della berlina attaccherà da 129.900 yuan (circa 16.420 euro).

Nuova Volkswagen ID. Unyx 07

Esterni e interni

Nuova Volkswagen ID. Unyx 07 misura 4.853 mm di lunghezza, 1.852 mm di larghezza e 1.566 mm di altezza, con un passo di 2.826 mm. La berlina presenta linee quasi da coupé e dispone di un frontale chiuso vista l'assenza del motore endotermico. Ci sono poi fari allungati e dalle forme sottili e un paraurti elaborato che rende il look della vettura più sportiveggiante. I cerchi sono da 19 pollici, mentre al posteriore troviamo gruppi ottici uniti tra loro da una striscia luminosa. Al centro c'è il logo Volkswagen a sua volta illuminato.

Salendo a bordo, troviamo un ambiente minimalista come piace molto ai cinesi e ovviamente non può mancare la tecnologia. Dietro al volante a 2 razze c'è il quadro strumenti digitale da 10 pollici, mentre centralmente sulla plancia è presente un sistema infotainment con display da 15 pollici. Anche il passeggero anteriore può disporre di un schermo, in questo caso da 12 pollici. Volendo c'è pure un head-up display con realtà aumentata da 27 pollici. L'intero cockpit digitale è alimentato dal chipset 8676 che permette di abilitare anche funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

Volkswagen ID. Unyx 07, interni: minimalismo e tecnologia

La dotazione include pure un impianto audio con 12 altoparlanti e un sistema d'illuminazione ambientale personalizzabile a 30 colori. C'è un ampio tetto panoramico in vetro che permette di esaltare lo spazio all'interno dell'abitacolo. Per i bagagli, invece, a disposizione ci sono 711 litri ma si può salire a 1.580 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Motori e autonomia

Per la nuova Volkswagen ID. Unyx 07 è stata scelta la piattaforma CEA (China Electronic Architecture) che è stata sviluppata in collaborazione con Xpeng. La berlina elettrica è dotata di un motore da 170 kW (231 CV) alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 60 kWh, che garantisce un'autonomia CLTC di 558 km. Lato prestazioni, la velocità massima arriva a 160 km/h. Più avanti, dovrebbe essere resa disponibile una variante con una batteria di maggiore capacità. Non manca nemmeno un completo pacchetto di sistemi ADAS, anche con l'aggiunta del sensore LiDAR per la versione più completa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/05/2026