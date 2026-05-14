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La nuova Golf elettrica dovrà aspettare: Volkswagen la rinvia alla fine del decennio

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4 ore fa - Ecco perché i piani sono stati cambiati

Si vuole dare maggiore spazio e visibilità ai nuovi modelli elettrici come la ID. Polo, la ID. 3 Neo e la ID. Cross

A quanto pare, Volkswagen ha cambiato i piani sulla nuova Golf elettrica, posticipandone il debutto. Secondo i piani originali, doveva debuttare attorno al 2028. Invece, stando a quanto raccontato dal CEO Thomas Schäfer in occasione dell'evento ''Future of the Car'' del Financial Times a Londra, la nuova Golf elettrica non arriverà prima della fine del decennio.

Ora non abbiamo bisogno di una Golf elettrica nel 2028, abbiamo una gamma fantastica. Siamo ben coperti con i veicoli che abbiamo nel nostro portafoglio.

Una nuova strategia

Quest'anno, alla gamma di veicoli elettrici Volkswagen si aggiungeranno nuovi modelli, tra cui la nuova ID. Polo, la ID. 3 Neo e la ID. Cross. Serve dare spazio a queste novità e quindi rinviare il debutto della nuova Golf elettrica viene visto come un modo per dare a questi nuovi modelli una certa visibilità sul mercato. Effettivamente, vista l'importanza della Golf, il debutto della versione elettrica nel giro di un paio di anni potrebbe penalizzare l'interesse verso le ultime BEV del marchio tedesco.

Tuttavia, pare che ci sia un ulteriore motivo dietro a questa decisione e cioè il ritardo nello sviluppo della nuova piattaforma SPP su cui nascerà la Golf elettrica. La nuova piattaforma costituirà anche la base della prossima generazione di veicoli del Gruppo Volkswagen e l'amministratore delegato del Gruppo, Oliver Blume, aveva precedentemente affermato che in futuro avrebbe portato alla parità di prezzo tra modelli con motore a combustione interna ed elettrici.

La piattaforma SPP disporrà anche di un'architettura a 800 V, oltre a un'architettura software sviluppata grazie alla collaborazione con Rivian. Inizialmente il suo lancio era previsto per quest'anno, ma è stato posticipato a causa di problemi di sviluppo e ora i primi veicoli che la utilizzeranno non saranno portati al debutto prima del 2028. Pareva inizialmente che la Golf potesse effettivamente essere una delle prime vetture ad adottare la nuova piattaforma. Invece, Schäfer ha confermato che i primi veicoli del Gruppo Volkswagen a utilizzare la piattaforma saranno quelli dei marchi Audi e Porsche.

La versione elettrica della nuova Golf sarà prodotta nello stabilimento di Wolfsburg, in Germania. Ovviamente rimarrà disponibile il modello endotermico che sarà ulteriormente aggiornato. La produzione, però, si sposterà in Messico.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026
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Listino Volkswagen Golf
AllestimentoCV / KwPrezzo
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life 115 / 8531.350 €
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus 115 / 8531.550 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life 150 / 11033.150 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus 150 / 11033.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG 115 / 8534.000 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG 115 / 8534.200 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life 115 / 8534.700 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus 115 / 8534.900 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11035.500 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG 115 / 8536.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG 115 / 8536.550 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG 115 / 8536.850 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG 150 / 11038.150 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG 150 / 11038.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11038.650 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG 150 / 11038.750 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG 150 / 11038.950 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG 150 / 11041.100 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG 150 / 11041.300 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11041.600 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG 150 / 11043.250 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.450 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG 150 / 11045.200 €
Golf 2.0 TSI GTI DSG 265 / 19546.350 €
Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG 177 / -49.200 €
Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION 333 / 24562.700 €
Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION 333 / 24568.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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