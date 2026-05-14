La nuova Golf elettrica dovrà aspettare: Volkswagen la rinvia alla fine del decennio

Si vuole dare maggiore spazio e visibilità ai nuovi modelli elettrici come la ID. Polo, la ID. 3 Neo e la ID. Cross

A quanto pare, Volkswagen ha cambiato i piani sulla nuova Golf elettrica, posticipandone il debutto. Secondo i piani originali, doveva debuttare attorno al 2028. Invece, stando a quanto raccontato dal CEO Thomas Schäfer in occasione dell'evento ''Future of the Car'' del Financial Times a Londra, la nuova Golf elettrica non arriverà prima della fine del decennio.

Ora non abbiamo bisogno di una Golf elettrica nel 2028, abbiamo una gamma fantastica. Siamo ben coperti con i veicoli che abbiamo nel nostro portafoglio.

Una nuova strategia

Quest'anno, alla gamma di veicoli elettrici Volkswagen si aggiungeranno nuovi modelli, tra cui la nuova ID. Polo, la ID. 3 Neo e la ID. Cross. Serve dare spazio a queste novità e quindi rinviare il debutto della nuova Golf elettrica viene visto come un modo per dare a questi nuovi modelli una certa visibilità sul mercato. Effettivamente, vista l'importanza della Golf, il debutto della versione elettrica nel giro di un paio di anni potrebbe penalizzare l'interesse verso le ultime BEV del marchio tedesco.

Tuttavia, pare che ci sia un ulteriore motivo dietro a questa decisione e cioè il ritardo nello sviluppo della nuova piattaforma SPP su cui nascerà la Golf elettrica. La nuova piattaforma costituirà anche la base della prossima generazione di veicoli del Gruppo Volkswagen e l'amministratore delegato del Gruppo, Oliver Blume, aveva precedentemente affermato che in futuro avrebbe portato alla parità di prezzo tra modelli con motore a combustione interna ed elettrici.

La piattaforma SPP disporrà anche di un'architettura a 800 V, oltre a un'architettura software sviluppata grazie alla collaborazione con Rivian. Inizialmente il suo lancio era previsto per quest'anno, ma è stato posticipato a causa di problemi di sviluppo e ora i primi veicoli che la utilizzeranno non saranno portati al debutto prima del 2028. Pareva inizialmente che la Golf potesse effettivamente essere una delle prime vetture ad adottare la nuova piattaforma. Invece, Schäfer ha confermato che i primi veicoli del Gruppo Volkswagen a utilizzare la piattaforma saranno quelli dei marchi Audi e Porsche.

La versione elettrica della nuova Golf sarà prodotta nello stabilimento di Wolfsburg, in Germania. Ovviamente rimarrà disponibile il modello endotermico che sarà ulteriormente aggiornato. La produzione, però, si sposterà in Messico.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/05/2026