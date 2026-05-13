Monovolume

Volkswagen Touran addio, termina la produzione della monovolume

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4 ore fa - Oltre 2,3 milioni di unità vendute in 23 anni

La produzione è terminata a Wolfsburg ma sono disponibili ancora i modelli in pronta consegna

Il mercato delle monovolume, sempre più di nicchia, perde un'altra protagonista. Parliamo della Volkswagen Touran la cui produzione è cessata alla fine di aprile a Wolfsburg. Si chiude così la storia di una monovolume strettamente imparentata con la Golf. Lanciata nel 2003, nel corso dei suoi 23 anni di storia è stata venduta in oltre 2,3 milioni di unità.

Rimangono disponibili le pronta consegna

Il fatto che la produzione sia cessata, questo non significa che la vettura non si possa più acquistare. Prima del pensionamento definitivo, Volkswagen dovrà esaurire le scorte. Anche in Italia, la Touran può essere ancora acquistata scegliendo tra i modelli in pronta consegna come si può verificare attraverso il sito Volkswagen. Si può trovare ancora sia con la motorizzazione benzina 1,5 da 150 CV e sia in quella diesel da 2 litri di uguale potenza.

Volkswagen Touran

Tanto spazio per viaggiare

L'addio non stupisce dato che il mercato delle monovolume è sempre più di nicchia con i clienti che preferiscono i SUV/crossover. Negli ultimi anni, i volumi di produzione e di vendita della Touran si erano molto ridotti. L'ultima generazione era stata lanciata nel 2015 e il monovolume misurava circa 4,53 metri di lunghezza, con una capacità di circa di 740 litri. Derivando dalla Golf, offriva un'impostazione più automobilistica rispetto alla Volkswagen Caddy che deriva da un veicolo commerciale. Dunque, un modello che puntava su di una dotazione completa, spazio e tanto comfort per i lunghi viaggi. Si poteva avere anche nella configurazione con 3 file di sedili per poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. In questo caso, però, lo spazio per i bagagli si riduceva a 136 litri.

In origine, il progetto della Volkswagen Touran era nato nell'ambito dell'iniziativa Auto 5000, in un periodo in cui la Germania affrontava un'elevata disoccupazione. Modello, dunque, che servì per incrementare l'occupazione del Paese grazie a una strategia di produzione flessibile che permise di dimostrare che era possibile costruire in maniera competitiva a Wolfsburg. Adesso, si prepara quindi a uscire definitivamente di scena un modello importante per la storia della casa automobilistica tedesca.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026
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Listino Volkswagen Touran
AllestimentoCV / KwPrezzo
Touran 2.0 TDI 150 CV SCR Edition Plus DSG 150 / 11020.050 €
Touran 1.5 TSI ACT Business 150 / 11044.750 €
Touran 1.5 TSI ACT Edition Plus 150 / 11044.950 €
Touran 2.0 TDI 122 CV SCR Business 116 / 8546.400 €
Touran 2.0 TDI 122 CV SCR Edtion Plus 116 / 8546.600 €
Touran 1.5 TSI ACT Business DSG 150 / 11046.700 €
Touran 1.5 TSI ACT Edition Plus DSG 150 / 11046.900 €
Touran 1.5 TSI ACT Executive 150 / 11047.150 €
Touran 2.0 TDI 122 CV SCR Executive 116 / 8548.800 €
Touran 1.5 TSI ACT Executive DSG 150 / 11049.100 €
Touran 2.0 TDI 150 CV SCR Business DSG 150 / 11049.850 €
Touran 2.0 TDI 150 CV SCR Executive DSG 150 / 11052.250 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Touran visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Touran
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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