Volkswagen ID. Polo GTI sta arrivando, debutto alla 24 Ore del Nürburgring

La nuova Volkswagen ID. Polo ha fatto da poco il suo debutto ufficiale e si può già ordinare anche in Italia, sebbene in sole due speciali edizioni di lancio. Al momento della presentazione, all'appello mancava una versione della compatta elettrica, la più sportiva e cioè la ID. Polo GTI. Adesso c'è una novità, anzi una data perché la casa automobilistica ha annunciato che la nuova Volkswagen ID. Polo GTI farà il suo debutto in occasione della 24 Ore del Nürburgring che si terrà dal 14 al 17 maggio. Un appuntamento non scelto a caso dato che qui il marchio tedesco festeggerà i 50 anni della GTI. Precisamente, la nuova ID. Polo GTI sarà svelata venerdì 15 maggio. Per la prima volta, un modello completamente elettrico porterà il celebre badge GTI.

Volkswagen ID. Polo GTI

Cosa sappiamo?

Il concept lo abbiamo già visto e così pure diverse foto spia nel corso del tempo. Rispetto alla ID. Polo che abbiamo imparato a conoscere, la GTI disporrà di un apposito body kit che renderà il suo aspetto più aggressivo, senza comunque eccedere. Per esempio, davanti ci sarà un nuovo paraurti con una presa d’aria più grande dotata di una griglia con trama a nido d’ape. Le modifiche includono anche minigonne sportive, cerchi di più grandi dimensioni, uno spoiler alla fine della linea del tetto più grande e soprattutto al posteriore un paraurti rivisitato con un diffusore maggiorato.

Per quanto riguarda il motore, già sappiamo che la ID. Polo GTI potrà contare su 226 CV. Il tutto sarà poi alimentato da una batteria da 52 kWh che permetterà un'autonomia di oltre 400 km. Il conto alla rovescia è già partito e quindi presto scopriremo tutti i segreti di questa piccola sportiva.

Volkswagen ID. Polo GTI

Al Nürburgring anche un concept

L'appuntamento della 24 Ore del Nürburgring sarà l'occasione anche per mostrare al pubblico il concept Golf R 24H, che offrirà un primo sguardo alla vettura da corsa di Volkswagen per la 24 Ore del Nürburgring del 2027. Per quanto riguarda la competizione che si correrà la prossima settimana, Volkswagen schiererà due Golf GTI Clubsport 24h nella livrea celebrativa GTI nella classe SP4T. Vetture che pesano 1.200 kg senza pilota e che possono contare su di una potenza di quasi 400 CV. Rispetto ai modelli schierati lo scorso anno, sono state migliorate in diverse aree per essere ancora più veloci e affidabili.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/05/2026