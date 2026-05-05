Volkswagen anticipa la Golf R più estrema di sempre: nel 2027 alla 24 Ore del Nürburgring

Volkswagen R è da sempre sinonimo dei veicoli di serie più sportivi e potenti del marchio tedesco. Tutto è iniziato nel 2002 con la Golf R32 che stabilì nuovi standard con un motore VR6 da 3,2 litri, la trazione integrale e il primo cambio a doppia frizione per il segmento d'appartenenza. Per celebrare la ricorrenza dei 25 anni, nel 2027 la casa automobilistica sarà presente al via della 24 Ore del Nürburgring con una speciale versione da competizione dell'attuale Golf R. Come sarà? La casa tedesca ha voluto offrire un primo assaggio della vettura da corsa con la show car Golf R 24H che verrà presentata al pubblico sul Ring Boulevard del Nürburgring.
Non è una Golf R qualunque
Dotata della trazione integrale, è stata progettata appositamente per affrontare le impegnative condizioni dell'Inferno Verde. Secondo Reinhold Ivenz, responsabile di Volkswagen R, possiamo aspettarci la Golf R più spettacolare di sempre. Delle specifiche tecniche e della tecnologia, il marchio tedesco non può ancora dire nulla, ma il concept che è stato mostrato fa capire che Volkswagen sta lavorando a qualcosa di davvero molto speciale. In particolare, il body kit aerodinamico appare davvero estremizzato, caratterizzato da un enorme splitter anteriore e da un'ampia ala posteriore. Non mancano ampi passaruota e dietro un grande diffusore. Partner di questo progetto, Max Kruse Racing che collaborerà allo sviluppo.
Secondo quanto racconta Volkswagen, l'obiettivo della partecipazione alla gara è dimostrare le prestazioni della Volkswagen R nel mondo delle competizioni, testare lo sviluppo tecnico nell'ambito motorsport e portare la collaborazione con Max Kruse Racing a un nuovo livello. Dovremo attendere ancora diverso tempo per scoprire esattamente come sarà questa vettura da competizione ma le premesse sono per un qualcosa di davvero incredibile. Non rimane che attendere novità su questo progetto.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf