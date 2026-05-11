Volkswagen ID. Polo GTI, si pensa già alla Clubsport: ancora più potente

Tra pochi giorni Volkswagen porterà al debutto la nuova ID. Polo GTI. Si tratta della prima GTI 100% elettrica e sarà svelata in occasione della 24 Ore del Nürburgring. Di questo modello già sappiamo che potrà contare su 226 CV, un look più aggressivo e un setup dedicato. A quanto pare, però, la casa tedesca potrebbe alzare ulteriormente l'asticella, portando al debutto in futuro una più potente variante GTI Clubsport. Questo almeno è quanto racconta Autocar. L'indiscrezione non è in realtà nuova perché di una Clubsport si parla già dai tempi del concept ID.2.

I colleghi inglesi hanno però avuto modo di parlare con il responsabile della dinamica di guida Florian Umbach che ha confermato che stanno ''lavorando a qualcosa''...

C'è sicuramente una maggiore potenza di picco che possiamo ottenere dal motore e dalla batteria che abbiamo a disposizione, e anche una coppia maggiore che l'asse anteriore potrebbe gestire. Il potenziale è evidente. Volkswagen ID. Polo GTI

Più potenza e cambio simulato

Ma come potrebbe essere la nuova Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport? Si parla di una potenza di oltre 280 CV e della presenza di un differenziale autobloccante meccanico. Umbach ha poi aggiunto che anche Volkswagen sta sviluppando ''un sistema di erogazione della potenza con cambio al volante simile a quello presente sulle auto elettriche Hyundai N''. In altre parole, sound artificiale e soprattutto un cambio simulato per replicare l'esperienza di guida dei modelli endotermici. Alla fine, come ricorda il responsabile del marchio tedesco, si tratta solamente di software.

Proprio perché alla fine si tratta di funzionalità prettamente software, sarà possibile personalizzare il quadro strumenti digitale per renderlo simile a quello della Golf prima serie. La gestione del motore e del cambio simulato potrebbero essere tarati sempre prendendo a rifermento la prima GTI. Ovviamente non sarà solo una questione di maggiore potenza. Come per tutte le Clubsport, arriverebbe anche un apposito setup di telaio e assetto per esaltare l'esperienza di guida. Non mancherebbero anche dettagli estetici per rendere il look più aggressivo.

La ID. Polo GTI deve avere successo

Tuttavia, affinché possa arrivare una ID. Polo GTI Clubsport c'è un requisito fondamentale e cioè che la nuova ID. Polo GTI prossima al debutto abbia successo. Se i clienti l'apprezzeranno, allora potrebbe arrivare un modello ancora più performante dato che i margini tecnici ci sono.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026