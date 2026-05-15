Volkswagen ID. Polo GTI, rivoluzione: questa è la prima GTI elettrica con 226 CV

Sono passati 50 anni dal debutto della prima Golf GTI. Era infatti il 1976 quando Volkswagen presentò al mondo la sua prima GTI. Nel 2026 si apre un nuovo capitolo per le sportive della casa automobilistica tedesca con la presentazione della prima GTI elettrica. Si tratta della Volkswagen ID. Polo GTI, versione più sportiva della compatta elettrica da poco arrivata sul mercato.

Design nel segno della tradizione

Volkswagen ID. Polo GTI

Elettrica si, ma pur sempre una vera GTI a partire dal suo design. ID. Polo GTI è la naturale evoluzione delle GTI che l'hanno preceduta. In termini di design, segue il nuovo linguaggio stilistico Volkswagen Pure Positive, reinterpretato per dare maggiore grinta al suo look. Spicca in particolar modo la classica striscia di colore rosso che attraversa tutto il frontale, elemento comune a tutte le ultime GTI. Sempre davanti troviamo la scritta GTI in rosso e il logo Volkswagen retroilluminato. Presenti anche la griglia GTI con trama a nido d'ape e i nuovi fari Matrix LED IQ.LIGHT di serie. Il paraurti è stato poi rivisto con due inseriti a LED verticali sui lati.

Di profilo possiamo notare le minigonne sportive e gli specifici cerchi in lega da 19 pollici, mentre al posteriore ci sono il nuovo spoiler alla fine del tetto, il diffusore e i gruppi ottici dotati di una nuova grafica, uniti tra loro da una striscia luminosa interrotta al centro dal logo Volkswagen retroilluminato. La piccola sportiva è lunga 4.096 mm, larga 1.816 mm, alta 1.513 mm e ha un passo di 2.599 mm.

Interni sportivi

Volkswagen ID. Polo GTI

Anche l'abitacolo è stato ripensato per riflettere la natura più sportiveggiante della ID. Polo GTI. Infatti, il rosso e nero domino gli interni e si ritrovano in diversi dettagli dell'abitacolo. Per esempio, troviamo le cuciture di colore rosso a coontrasto sul nuovo volante sportivo GTI. C'è poi una sottile striscia rossa che percorre l'intera larghezza del cruscotto. Le cuciture rosse sono presenti pure sulle portiere e sui bordi esterni anteriori dei sedili sportivi premium di serie (anteriori) e posteriori. Le superfici interne dei sedili sono rivestite in un tessuto che reinterpreta il motivo tartan dei modelli GTI storici.

Non manca poi la tecnologia, come sulla ID. Polo che già conosciamo. Dunque, strumentazione digitale da 10,25 pollici e sistema infotainment da 12,9 pollici. Particolarità, la grafica è personalizzabile e c'è la modalità retrò che va a replicare l'interfaccia del quadro strumenti della prima Golf. Non manca ovviamente il pad per la ricarica wireless degli smartphone e tutto quanto troviamo anche sulla ID. Polo. Il bagagliaio offre una capacità di 441 litri che può salire a 1.240 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Tra gli optional, il sistema audio premium firmato Harman Kardon da 425 W con 10 altoparlanti.

Motore e prestazioni

Volkswagen ID. Polo GTI

Le specifiche tecniche non sono una sorpresa in quanto già anticipate in passato da Volkswagen. Dunque, ID. Polo GTI poggia sulla piattaforma MEB+ e può contare su di un motore elettrico da 226 CV e 290 Nm di coppia che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La velocità massima è di 175 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 52 kWh che permette un'autonomia WLTP di 424 km. In corrente continua, l'accumulatore può ricaricare fino a una potenza di picco pari a 105 kW (dal 10 all'80% in circa 24 minuti). La trazione è anteriore, mentre il peso è pari a 1.540 kg.

Ovviamente, Volkswagen ha lavorato molto anche sul setup del telaio e dell'assetto per migliorare la dinamica di guida. ID. Polo GTI può contare su differenziale autobloccante anteriore a controllo elettronico e telaio adattivo DCC. Ovviamente non può mancare un completo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.

Il pulsante GTI

Volkswagen ID. Polo GTI

Come molte vetture moderne, anche l'ID. Polo GTI adotta diverse modalità di guida. Accanto alle modalità di guida Eco, Comfort, Sport e Individual, Volkswagen ha introdotto il profilo GTI che va ad enfatizzare la risposta dell'auto per ottenere le massime prestazioni. Cambia anche la grafica della strumentazione.

Disponibilità e prezzi

Volkswagen ID. Polo GTI

Le prevendite partiranno in autunno. I prezzi per il mercato italiano ancora non sono stati resi noti. In Germania, invece, si partirà da meno di 39.000 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026