CUPRA Raval Edge Plus, una nuova versione per il mercato italiano tra design, prestazioni ed emozione

Dopo il debutto della Launch Edition, CUPRA amplia la gamma della Raval con una versione pensata specificamente per il mercato italiano. Si chiama Edge Plus e arriva dopo le prime settimane di commercializzazione (che CUPRA racconta essere state un successo) con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Le novità della Edge Plus

CUPRA Raval Edge Plus, le dotazioni di serie

La Raval Edge Plus monta il motore da 155 kW (211 CV) abbinato alla batteria da 52 kWh, conun'autonomia dichiarata tra 413 e 446 km nel ciclo combinato WLTP e un consumo compreso tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km. Le novità più evidenti sono quelle legate all’estetica con la colorazione Plasma iridescente, i cerchi in lega Vandal Copper da 19” e i vetri posteriori oscurati.

CUPRA Raval Edge Plus, la nuova versione per l'Italia

Le novità più sostanziose, invece, riguardano le dotazioni. Il nuovo pacchetto introduce il climatizzatore automatico bizona Climatronic, il sistema Keyless Advanced con Digital Key per l'accesso al veicolo tramite smartphone, l’antifurto volumetrico, la videocamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e quattro prese USB-C. Ci sono anche lo specchietto retrovisore con funzione antiabbagliante automatica, bagagliaio con un doppio fondo, la predisposizione per il gancio traino e la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell'auto.

CUPRA Raval Edge Plus, il retro

Con il pacchetto Light & Sound si ottiene l’impianto audio Premium by Sennheiser, le proiezioni dinamiche sui pannelli delle portiere anteriori, il sistema Smartlight 2.0 e il cavo di ricarica Mode 3 Type2 da 16A.

Il prezzo di listino della Raval Edge Plus è di 38.120 euro, ma fino al 30 giugno 2026 è in promozione a 31.950 euro chiavi in mano nei CUPRA Garage che partecipano all'iniziativa (limitatamente alle vetture a stock). Secondo CUPRA, la ricca dotazione di serie di questa configurazione si traduce in un vantaggio per il cliente pari al 45% rispetto al valore degli equipaggiamenti inclusi. La Edge Plus si affianca così alle Launch Edition già in vendita, mentre le versioni di accesso alla gamma (da 116/135 CV) sono attese nei prossimi mesi.

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