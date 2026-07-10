Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer stupisce: 500 CV, cambio sequenziale e un powertrain particolare

Il Goodwood Festival of Speed è l'occasione giusta per mostrare qualcosa di speciale. Cupra, per esempio, ha approfittato di questo palcoscenico per mostrare una novità interessante. La Casa spagnola ha infatti portato al debutto la nuova Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer che adotta un powertrain Plug-in molto interessante.

C'è un po' della Raval e della Leon

Con questa nuova auto da corsa, Cupra si immagina il futuro delle competizioni turismo. Come accennato prima, l'elemento più interessante è il powertrain che combina il motore elettrico della Raval con quello endotermico della Leon VZ. La tecnologia delle batterie è invece quella della Leon e-HYBRID.

Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer

Un progetto che unisce il meglio di due mondi: la sostenibilità e la strategia push-to-pass dell’ETCR con l’affidabilità e i costi più contenuti delle tradizionali competizioni turismo, dimostrando che prestazioni ed elettrificazione possono convivere senza compromessi.

Tornando al powertrain, la potenza di sistema arriva a ben 503 CV. Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer è in grado di accelerare da a 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 265 km/h. Il powertrain è poi abbinato al cambio sequenziale a sei rapporti con comandi al volante che permette di sfruttare al meglio la potenza combinata del motore elettrico e di quello endotermico.

Le altre novità: Raval e Formula E

A Goodwood, Cupra ha portato anche la nuova Raval, compatta elettrica molto importante per la strategia di crescita del marchio spagnolo. Vettura che abbiamo già avuto modo di provare.

La casa automobilistica ha approfittato di questo palcoscenico anche per svelare la nuova monoposto di Formula E, nata dalla collaborazione con Kiro Race Co.

Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer

La tredicesima stagione della Formula E segna l’avvio del nuovo regolamento Gen4, che porterà in pista le monoposto più veloci e tecnologicamente avanzate mai realizzate nella categoria. La potenza raggiunge gli 816 CV, mentre la trazione integrale contribuisce a migliorare ulteriormente prestazioni ed efficienza. Capace di superare i 335 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,8 secondi, la nuova monoposto Gen4 alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni nel motorsport elettrico.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/07/2026