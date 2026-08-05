CUPRA Raval: al via gli ordini e debutto della VZ Century esclusiva per l'Italia

CUPRA archivia la fase di lancio della nuova Raval annunciando l'apertura degli ordini della gamma, a circa quattro mesi dall'anteprima mondiale del modello. L'offerta della compatta elettrica si articola ora in tre allestimenti, con un listino promozionale che parte da 31.950 euro e una novità riservata all'Italia: la VZ Century, nuova versione di punta che affianca la VZ Manganese.

«Il mercato italiano ha accolto con entusiasmo tutte le innovazioni che CUPRA Raval ha portato con sé» ha dichiarato Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA in Italia, annunciando l'avvio di questa nuova fase della gamma.

Come si struttura la nuova gamma

Cupra Raval VZ Century, il retro

L'accesso alla gamma è affidato alla CUPRA Raval Edge Plus. Questa versione è equipaggiata con il motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh, proposta a partire da 31.950 euro chiavi in mano in promozione (listino pieno a 38.120 euro). Rispetto alla precedente Launch Edition, che partiva da 29.950 euro, la dotazione di serie viene ora arricchita con il pacchetto Edge (climatizzatore bi-zona, Keyless Advanced con Digital Key, sensori di parcheggio, funzione Vehicle-to-Load) e il pacchetto Light & Sound con impianto audio Sennheiser. È inoltre disponibile, a richiesta, il nuovo pacchetto Immersive Design con sedili sportivi avvolgenti, proposto a 1.200 euro. Le versioni d'ingresso della gamma, con motori da 85 kW (116 CV) e 99 kW (135 CV), restano invece affidate alla Raval Plus già annunciata in precedenza, a conferma di una gamma che ora copre l'intero spettro di potenze del modello.

Le due versioni VZ

Cupra Raval VZ Century, la versione esclusiva per l'Italia

Al vertice della gamma arrivano due allestimenti VZ, entrambi con motore da 166 kW (226 CV) e batteria da 52 kWh. La VZ Century è la vera novità. Si tratta di una versione inedita, esclusiva per il mercato italiano, che include di serie i pacchetti Edge e Light & Sound, oltre all'Exterior Light Pack con fari Matrix LED, tetto panoramico, sospensioni DCC Sport, funzione e-Launch e differenziale elettronico a slittamento limitato. Completano l'allestimento i cerchi Machined Icon Copper da 19”, gli interni Feel Design in pelle vegana e l'esclusiva vernice opaca Century Bronze. È ordinabile a partire da 37.950 euro in promozione (listino pieno a 44.120 euro).

Cupra Raval VZ Century, il dettaglio dei cerchi

La VZ Manganese, invece, rappresenta più una continuità che una novità. Eredita infatti le dotazioni (e il prezzo) della precedente Launch Edition VZ, mantenendo il listino promozionale a 39.950 euro (listino pieno a 47.770 euro) e contenuti come il Drive Pack con ADAS avanzati, Top View Camera 360° e Remote Park Assist, il Winter Pack con volante e sedili riscaldabili, il sistema di navigazione e la predisposizione per il gancio traino. A completare la dotazione, i sedili CUP Bucket in tessuto 3D Knitting, i cerchi Rebel Sulfur Green da 19'', la vernice opaca Manganese Matt e i loghi CUPRA in finitura Dark Chrome.

Cupra Raval VZ Century, gli interni

Le autonomie dichiarate, secondo il ciclo WLTP, vanno dai 413-446 km della Edge Plus ai 379-440 km delle due versioni VZ, con consumi compresi tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km a seconda della configurazione. Tutte le offerte sono valide fino al 31 agosto 2026.

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