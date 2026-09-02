Cupra Raval promossa nei test Euro NCAP, ma per le 5 stelle serve il pack opzionale

La Cupra Raval (leggi la prova di Cupra Raval) raggiunge il massimo punteggio nei test Euro NCAP 2026, confermando l'attenzione del marchio alla sicurezza della sua nuova compatta elettrica. L'ottimo risultato viene però ottenuto con un pacchetto per la sicurezza opzionale, altrimenti il risultato sarebbe di quattro stelle su cinque, alla fine vi spieghiamo meglio di cosa si tratta.

Cupra Raval, elettrica sicura

La vettura, proposta come modello BEV per la mobilità urbana, combina elettrificazione e sistemi dedicati alla protezione degli occupanti. Il risultato arriva con il nuovo protocollo dell'organizzazione, che amplia il peso attribuito all'efficacia nel mondo reale e considera la sicurezza nelle diverse fasi che precedono e seguono una collisione.

Cupra Raval: la compatta elettrica garantisce il massimo della sicurezza con il pack optional

Il nuovo protocollo Euro NCAP

La valutazione Euro NCAP 2026 introduce un quadro più articolato, costruito attorno a quattro aree di valutazione: guida sicura, prevenzione degli incidenti, protezione in caso di collisione e sicurezza successiva all'impatto. Nel caso della Raval, lo sviluppo del progetto condotto a Martorell integra tecnologie rivolte alla consapevolezza del conducente, alla gestione dei potenziali rischi e alla risposta nelle situazioni di emergenza. L'obiettivo è intervenire lungo l'intero percorso di guida, dalla prevenzione alla protezione dei passeggeri.

Cupra Raval: i sistemi di assistenza per la guida semi-autonoma raggiungono il Livello 2

ADAS e protezione a bordo

La dotazione comprende sistemi intelligenti per assistere chi guida, tra cui il riconoscimento dei segnali stradali, l'assistenza alla velocità e funzioni di monitoraggio. La suite ADAS (fino al livello 2 della guida semi-autonoma) utilizza inoltre una rete di sensori per supportare frenata automatica d'emergenza, mantenimento della corsia e controllo del traffico circostante. In caso di urto, la robusta struttura della carrozzeria, insieme ai sistemi di ritenuta adattivi e agli airbag, contribuisce a limitare il rischio di lesioni per gli occupanti e gli altri utenti della strada.

Cupra Raval: l'auto assiste i passeggeri anche dopo un incidente

I risultati e il pacchetto sicurezza

La Raval raggiunge le cinque stelle con il pacchetto di sicurezza opzionale Safety Pack, che abbina cruise control adattivo predittivo (PACC) e avviso di traffico trasversale anteriore.

Il modello registra il 72% nella guida sicura, il 77% nella prevenzione degli incidenti, il 91% nella protezione in caso di incidente e il 95% nell'assistenza dopo un incidente. Il pacchetto è disponibile di serie o in optional, a seconda della versione scelta, nella maggior parte dei mercati europei.

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