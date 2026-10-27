Audi negli USA: ecco i SUV che costruirà a casa di Trump

Scopri quali SUV Audi verranno prodotti in Georgia nel nuovo stabilimento da 4 miliardi di dollari e perché la scelta fa discutere

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora c'è l'ufficialità: Audi ha deciso di fare il grande salto e sbarcare con una produzione tutta sua direttamente negli Stati Uniti. Un investimento monstre da 4 miliardi di dollari che ridisegna le strategie globali della Casa dei Quattro Anelli, costretta a fare i conti con i dazi e con le mutevoli dinamiche dello scacchiere internazionale.

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta succedendo e, soprattutto, quali saranno le vetture protagoniste di questa nuova era oltreoceano.

Un impianto da record in Georgia

Il piano industriale prevede la nascita di un nuovissimo stabilimento a Macon, nello stato della Georgia. I numeri parlano chiaro: circa 4.500 nuovi posti di lavoro creati sul territorio e una capacità produttiva stimata a regime di 200.000 SUV all'anno.

La posa della prima pietra è prevista già per il prossimo anno, mentre per vedere le prime vetture uscire dalle linee di montaggio bisognerà attendere i primi anni Trenta. Un impegno a lungo termine, come ha sottolineato il CEO di Audi Gernot Döllner, motivato dalla ferma volontà di consolidare la presenza del marchio nel secondo mercato premium al mondo, finora rifornito interamente tramite l'importazione dall'Europa o dal Messico.

Audi Q9

Quali Audi nasceranno in America?

Se ti stai chiedendo quali modelli lasceranno la madrepatria tedesca per essere assemblati direttamente ''a casa di Trump'', la risposta guarda dritta verso l'alto della gamma.

Nel mirino del costruttore ci sono i grandi sport utility vehicle, quelli che in America recitano la parte del leone. Lo stabilimento georgiano si occuperà infatti di sfornare i modelli di punta della famiglia a ruote alte:

Audi Q7

Audi Q8

Audi Q9, il maxi-SUV pensato proprio per sbaragliare la concorrenza locale e sfidare i colossi del segmento

Tra strategie commerciali e tensioni sindacali

Dietro a questa mossa non c'è solo la volontà di espandersi, ma una precisa risposta economica. Negli ultimi tempi, la politica dei dazi doganali spinta dall'amministrazione Trump ha presentato un conto salatissimo ad Audi, pesando sui bilanci per oltre un miliardo di euro. Produrre sul posto diventa quindi una mossa quasi obbligata per aggirare i dazi e mantenere competitività.

Dall'altra parte dell'Atlantico, tuttavia, l'annuncio non è stato accolto da tutti con un sorriso. In Germania, i sindacati come IG Metall e i rappresentanti del land della Bassa Sassonia (secondo azionista del gruppo Volkswagen) guardano con grande preoccupazione a questa espansione americana. Il timore concreto, in un momento già delicato di ristrutturazioni e tagli interni nei confini tedeschi, è che la crescita industriale negli Stati Uniti possa avvenire a scapito dei posti di lavoro e della saturazione degli impianti europei.

La partita, insomma, è appena iniziata e promette di far discutere ancora a lungo, dentro e fuori dalle fabbriche. E se poi le elezioni di midterm dovessero indicare che il vento politico negli USA sta cambiando? Un altro aspetto che, per chi segue la vicenda dal divano di casa sua, potrebbe aggiungere suspence alla vicenda.

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