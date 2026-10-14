Audi sta preparando una wagon elettrica più sportiva: ecco le foto spia

La nuova Audi RS5 Avant sta attirando l'attenzione ed è già un successo di vendite stando a quanto racconta la casa automobilistica. Non sarà comunque l'unica wagon sportiva della casa dei 4 anelli. Oltre alla nuova generazione della RS6 Avant, il cui debutto è previsto per il prossimo anno con una motorizzazione ibrida plug-in, ci sarà anche un'alternativa completamente elettrica, meno estrema, basata sulla S6 Avant e-tron.

Lo scorso anno era arrivata la notizia che la RS6 Avant e-tron era stata cancellata a causa di una domanda inferiore alle aspettative per i veicoli elettrici ad alte prestazioni. Tuttavia, i prototipi della wagon sportiva elettrica continuavano a farsi vedere su strada. Secondo alcune indiscrezioni, arriverà qualcosa ma non sarà una RS quanto piuttosto una versione denominata ''Performance''.

Audi S6 Avant E-Tron Performance

Un muletto della wagon sportiva elettrica è stato adesso intercettato nei dintorni del Nürburgring. La vettura appare ancora camuffata con le pellicole ma si notano alcune cose, tra cui un body kit aerodinamico differente da quello della S6 e-tron.

Look più aggressivo

Da quanto si può vedere dalle foto spia, il frontale presenta prese d'aria del paraurti ridisegnate e uno splitter più prominente, pur mantenendo la configurazione a fari sdoppiati e la griglia Singleframe coperta della famiglia A6/S6 e-tron. Anche i parafanghi anteriori sono stati rivisti, con sottili aperture accanto alle portiere anteriori che suggeriscono la presenza di una carreggiata leggermente più ampia. Si vedono poi minigonne laterali più affilate e cerchi in lega con 6 doppie razze.

Audi S6 Avant E-Tron Performance

Trattandosi di un modello elettrico, dietro non sono ovviamente presenti i grandi terminali di scarico che vediamo, invece, sulla RS5. Indipendentemente dal nome scelto, è probabile che oltre a uno specifico body kit, Audi abbia lavorato per ottimizzare il setup del telaio e dell'assetto per migliorare la dinamica di guida. Ci sarà anche un incremento delle prestazioni?

L'attuale S6 e-tron è dotata di due motori elettrici che erogano 551 CV. Possibile che arrivi un extra di potenza. Ne sapremo di più quando questo modello sarà presentato. Non c'è ancora una data ma è possibile che se ne sappia di più tra alcuni mesi. Non rimane, quindi, che attendere novità.

Fonte: CarScoops

VEDI ANCHE

Tags