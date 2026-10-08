Audi RS 5, successo oltre le attese: ordini quasi doppi rispetto alle previsioni

La nuova Audi RS 5 ha fatto il suo debutto a febbraio, andando a sostituire sia la RS 5 Coupé che la RS 4 Avant, entrambe fuori produzione. Modello che la casa tedesca ha posizionato come una diretta rivale della BMW M3. A quanto pare, il gradimento del pubblico è stato davvero ottimo, dato che ha già riscosso un grande successo di vendite.

Gli ordini sul mercato europeo sono quasi il doppio del previsto

La nuova sportiva ha avuto un lancio sul mercato straordinario. Infatti, l'intera produzione per il 2026 è già stata venduta. Il numero di ordini sul mercato europeo è quasi il doppio rispetto alle previsioni iniziali, a testimonianza della risposta positiva da parte dei clienti europei. Chi ordina oggi, dovrà quindi aspettare il prossimo anno per mettere la vettura nel garage di casa. Secondo Audi, si tratta del lancio sul mercato di maggior successo nella storia del modello RS 5.

Nuova Audi RS 5: su strada

Il passo successivo

Dopo il successo in Europa, la nuova Audi RS5 si prepara ad arrivare sui mercati globali. La sportiva adesso è disponibile anche al di fuori dell'Europa. Le vendite inizieranno in Australia e Nuova Zelanda, mercati che tradizionalmente hanno mostrato un particolare entusiasmo per Audi Sport. Le vendite partiranno poi in Giappone, seguite da Corea, Taiwan e altri mercati esteri.

V6 ibrido Plug-in

Disponibile in versione berlina e station wagon Avant, la nuova Audi RS 5 si riconosce immediatamente per un body kit che la rende molto più aggressiva. Sotto al cofano troviamo poi un motore V6 2.9 TFSI biturbo abbinato a un sistema ibrido Plug-in. La potenza del termico è di 510 CV, ma il sistema elettrico integrato nel cambio automatico Tiptronic a otto rapporti è accreditato di 177 CV e 460 Nm. Dunque, la potenza complessiva arriva a ben 639 CV, per una coppia massima di 825 Nm. Prestazioni? Scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, oltre a una velocità di punta di 285 km/h per chi sceglie la versione Performance.

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