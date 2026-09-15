Audi SQ3, le foto spia svelano il nuovo SUV sportivo da 333 CV

Audi sta preparando diverse sorprese interessanti. Abbiamo visto di recente le foto spia della nuova RS Q5 Sportback e a quanto pare sta arrivando un ulteriore modello sportivo della sua gamma di SUV. Stiamo parlando della nuova Audi SQ3 che è stata intercettata su strada durante i test. Il camuffamento del prototipo è praticamente assente e questo consente di poter capire meglio cosa sta arrivando.

Audi SQ3 foto spia

Ecco come appare la nuova SQ3

L'indizio principale che porta a pensare che si tratti della nuova SQ3 sono le due coppie di terminali di scarico posteriori, molto simili a quelle che troviamo su Audi S3. Non si tratta della nuova RSQ3 in quanto questo modello solitamente presenta due terminali di scarico ovali. Sebbene Audi non abbia confermato di essere al lavoro su questo modello, né tantomeno cosa si nasconda sotto il cofano, non è difficile intuire cosa potrebbe esserci sotto.

Audi SQ3 foto spia

La casa dei 4 anelli dovrebbe aver scelto il motore 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata già visto su modelli come la Volkswagen Golf R e Audi S3, un'unità in grado di erogare ben 333 CV. Motore che dovrebbe essere abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti oltre alla trazione integrale Quattro. Come mostrano le foto spia, non mancheranno alcuni piccoli dettagli a sottolineare la maggiore sportività di questo modello, a partire da numerose finiture in nero lucido, oltre a una nuova trama per la griglia.

Audi SQ3 foto spia

Se davvero sotto al cofano troveremo il 4 cilindri da 333 CV, ci possiamo attendere prestazioni molto interessanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi. La domanda più importante è se Audi abbia creato l'SQ3 solo ora perché non ha intenzione di proporre una nuova RSQ3 che in Europa non è più in vendita a causa delle normative sulle emissioni sempre più stringenti. Non rimane che attendere novità sullo sviluppo della nuova SQ3. Vista l'assenza del camuffamento, il debutto dovrebbe essere vicino.

Foto spia: CarScoops

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