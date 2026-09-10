Genesis G90 Wingback: il concept per una rivale dell’Audi RS6

Se ti guardi intorno nel panorama automobilistico attuale, noti subito una cosa: i SUV dominano la scena. Ma in Corea del Sud c'è chi scommette che la formula della grande station wagon ad altissime prestazioni abbia ancora un fascino imbattibile.

Durante le celebrazioni per il decimo anniversario del marchio al circuito di Le Castellet, Genesis ha svelato la G90 Wingback Concept, una reinterpretazione in chiave grand tourer wagon della sua ammiraglia.

Un prototipo spettacolare che non nasconde l'ambizione di voler stuzzicare la curiosità degli appassionati di giardinette ad alte prestazioni, mettendosi idealmente in rotta di collisione con punti di riferimento storici del segmento come l'Audi RS 6.

Genesis G90 Wingback concept, vista laterale

Proporzioni da ammiraglia con muscoli da corsa

Sotto l'abito della Genesis G90 Wingback Concept la piattaforma resta quella della berlina G90 di serie, senza modifiche strutturali, mantenendo intatti i suoi numeri imponenti: 5,1 metri di lunghezza e un passo generoso da ben 3,2 metri. Del resto le performance offerte dalla motorizzazione di punta sono già di buon livello, con 415 CV e 549 Nm di coppia, erogati dal V6 biturbo da 3,5 litri potenziato da un sistema di sovralimentazione elettrica a 48 Volt.

Quello che cambia in maniera radicale è l'impatto visivo e la presenza su strada. Il team stilistico guidato da Luc Donckerwolke – Presidente e Chief Creative Officer del brand, che ha voluto guidare di persona la vettura al debutto – ha affilato i tratti caratteristici della casa. La classica calandra Crest Grille e la firma luminosa a doppio baffo Two Lines diventano ancora più incisive. Il paraurti anteriore scolpito ospita l'insegna Magma con ampie prese d'aria inferiori affiancate da canard aerodinamici, mentre i passaruota allargati danno spazio a cerchi dedicati da 22 pollici con gomme a spalla ribassata.

Guardando il profilo, la celebre Parabolic Line scorre lungo la fiancata accompagnando il tetto che si allunga morbido verso il retrotreno. Al posto del classico bagagliaio da berlina troviamo un portellone dal lunotto molto inclinato, incorniciato da un doppio spoiler e completato in basso da un diffusore di chiarissima ispirazione motorsport.

Genesis G90 Wingback concept, 3/4 posteriore

La filosofia Magma: il pugno di ferro nel guanto di velluto

Siamo abituati ad associare il Programma Magma – la divisione ad alte prestazioni di Genesis – alla ormai caratteristica tinta Magma Orange. Questa volta, però, i designer hanno scelto una tonalità verde profondo per dimostrare che le prestazioni non devono per forza essere urlate.

Come ha ricordato lo stesso Donckerwolke, la linea Magma punta all'equilibrio piuttosto che all'aggressività pura: l'idea è quella di un ''pugno di ferro in un guanto di velluto'', dove cavalli e dinamica di guida appagano chi sta al volante senza mai metterlo alla prova.

Un'impostazione che si riflette chiaramente anche nell'abitacolo: i sedili sportivi trapuntati e i pannelli porta sono rivestiti in Chamude (un pregiato materiale simile alla pelle scamosciata) e percorsi da cuciture verdi a contrasto. Troviamo poi dettagli coordinati su volante, plancia e consolle centrale, mentre il logo Magma ricamato sui sedili ribadisce l'anima prestazionale della vettura.

Genesis G90 Wingback concept, il volante

Oltre la monocultura dei SUV

La G90 Wingback non è solo una dimostrazione di stile, ma fa da ponte verso il programma di personalizzazione One of One e anticipa una precisa strategia aziendale: estendere il Programma Magma a diverse tipologie di carrozzeria, comprese sportive, coupé e cabriolet. La visione del management è molto chiara: la crescita incontrollata dei SUV genererà presto una saturazione del mercato, spingendo gli automobilisti a riscoprire il fascino di architetture alternative e più dinamiche come le station wagon sportive.

L'impegno del marchio sul fronte delle prestazioni è del resto confermato dal debutto di Genesis Magma Racing nel Campionato del Mondo Endurance (WEC) e dall'imminente lancio sul mercato della GV60 Magma, primo modello di serie del programma.

Genesis G90 Wingback concept, dettaglio della selleria

La visione per l'Italia e la crescita della rete

“G90 Wingback Concept mostra la libertà con cui il Programma Magma può interpretare carrozzerie differenti, mantenendo l'equilibrio tra carattere e misura che definisce la nostra idea di lusso ad alte prestazioni”, ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, anticipando che la stessa filosofia arriverà sulle nostre strade in autunno con la GV60 Magma.

Il percorso del brand nel nostro Paese, avviato a gennaio 2026, procede intanto secondo un piano di espansione graduale: al primo showroom di Padova (aperto presso Ferri Auto) si affiancherà nel mese di ottobre il nuovo punto vendita di Roma.

La gamma italiana comprende attualmente il crossover elettrico GV60, il D-SUV Electrified GV70 e la berlina di representative Electrified G80. Per quanto riguarda le offerte commerciali d'attacco – legate al modello d'accesso GV60 – Genesis propone formule di noleggio a lungo termine a partire da 449 euro al mese (36 mesi tutto incluso) e finanziamenti dedicati da 399 euro al mese (48 mesi).

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