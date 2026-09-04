Genesis GV70 Hybrid, nuove foto spia anticipano diverse novità

La Genesis GV70 Hybrid torna a mostrarsi su strada. Dopo le prime foto spia emerse il mese scorso con il muletto in prova al Nürburgring, ora arrivano nuove immagini. Immagini che mostrano la GV70 Hybrid con meno camuffature che permettono di intravedere buona parte del nuovo look. Da queste foto spia è possibile osservare più da vicino il frontale, i cerchi e soprattutto il posteriore, dove compaiono due terminali di scarico che confermano la natura ibrida del SUV. Rispetto alla Electrified GV70 emergono così alcune differenze estetiche che anticipano una versione destinata ad affiancare, e non a sostituire, quella completamente elettrica.

Il frontale cambia più del previsto

Genesis GV70 Hybrid, foto spia del frontale

La griglia mantiene l’impostazione a losanghe tipica di Genesis, ma il disegno appare più marcato e voluminoso, con un trattamento che richiama i modelli superiori della gamma. Le prese d’aria inferiori del paraurti hanno una forma più sportiva, mentre restano le cromature che permettono di distinguere il prototipo dalle altre motorizzazioni del SUV.

Sul resto della carrozzeria, Genesis ha scelto di mantenere la silhouette della Electrified GV70. Cambiano invece alcuni dettagli come i cerchi in lega che arrivano fino a 21”, le pinze dei freni che sono verniciate di rosso e i profili dei finestrini, cromati, che sono in parte coperti da inserti neri.

Uno scarico che non si vede, ma c’è

Genesis GV70 Hybrid, il retro

Il dettaglio più interessante si trova al posteriore. Sotto il paraurti spuntano due terminali di scarico, uno per lato, rivolti verso il basso. È una soluzione insolita per un’ibrida, che il prototipo nasconde alla vista diretta ma non riesce a mascherare del tutto. È il segnale più chiaro che sotto al cofano lavora ancora un motore a combustione, abbinato a una o più unità elettriche.

Genesis non ha diffuso alcun dato ufficiale sulla meccanica, e le stime circolate differiscono tra loro. Una prima ipotesi parla di un quattro cilindri turbo abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio, per una potenza complessiva compresa tra 250 e 280 CV (184-206 kW). Alcune testate britanniche, riferendosi però al sistema ibrido 2.5 turbo già impiegato su altri modelli del gruppo Hyundai, indicano invece una cifra più alta, vicina ai 330 CV (245 kW).

Genesis GV70 Hybrid, il profilo laterale

Genesis aveva promesso un’offerta interamente elettrica entro il 2025, ma il rallentamento della domanda di auto a batteria in Europa ha spinto il marchio a rivedere la strategia. Dopo la GV80 Hybrid, la GV70 Hybrid dovrebbe essere il secondo passo di questo cambio di rotta con un debutto commerciale che sui mercati europei potrebbe avvenire nella prima metà del 2027.

FONTE: motor.es

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