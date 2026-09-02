Genesis, ecco la X Gran Berlinetta: 1.086 CV per il mondo GT fra reale e virtuale

La concept car coreana nasce per il videogioco Gran Turismo 7 e arriva sulla pista di Bathurst con un design estremo e 1.086 CV

La GenesisX Gran Berlinetta Concept nasce nel programma Vision Gran Turismo del costruttore premium coreano come esercizio sulla grand touring ad alte prestazioni, sviluppato tra l’identità stilistica e il mondo virtuale (guarda anche Genesis X Skorpio Concept).

Dalla virtualità al circuito

Il progetto utilizza il gaming come laboratorio creativo per esplorare soluzioni non vincolate dalla produzione di serie, diventando la prima Vision Gran Turismo di Genesis. Presentata come modello fisico a grandezza naturale nel dicembre 2023, il concept è entrato in Gran Turismo 7 dal gennaio 2024 e un anno dopo ha debuttato in movimento sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, con Jacky Ickx al volante.

Genesis X Gran Berlinetta Concept: dal mondo virtuale alla realtà per l'hypercar da 1.086 CV

Design e proporzioni da pista

Il design interpreta la filosofia Athletic Elegance attraverso una carrozzeria dalle forme muscolari e proporzioni cab-backwards. L’abitacolo arretrato valorizza il lungo frontale e contribuisce a definire un’impostazione fortemente dinamica. Il rapporto dash-to-axle è stato esteso arretrando posizione di guida e powertrain, mentre l’architettura anti-wedge mantiene una caratteristica riconoscibile del marchio.

La parte anteriore riprende in forma astratta la Crest Grille e la collega alle luci a LED, con la firma luminosa Two Lines che attraversa la vettura. Il volume posteriore concavo, insieme agli elementi aerodinamici, contribuisce a un Cx di 0,34.

Genesis X Gran Berlinetta Concept: l'abitacolo futuristico e racing della supersportiva

Abitacolo essenziale e tecnologia

Nell’abitacolo, il principio Beauty of White Space viene reinterpretato in chiave sportiva, con un ambiente concentrato sul pilota e funzioni ridotte all’essenziale. l’interfaccia digitale panoramica raccoglie le informazioni principali e integra il monitoraggio dei veicoli circostanti. La struttura in fibra di carbonio è completata da superfici soft-touch e supporti imbottiti, mentre i comandi steer-by-wire puntano su precisione e immediatezza. Il progetto si inserisce così nel filone delle hypercar, pur mantenendo l’impostazione da grand tourer.

Genesis X Gran Berlinetta Concept: un dettaglio dell'avantreno affilato e aerodinamico dell'auto

1.086 CV dalla propulsione ibrida

Al vertice della configurazione tecnica c’è un powertrain ibrido da competizione che sviluppa 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia. Il sistema abbina un V6 Lambda II anteriore-centrale, capace di arrivare a 10.000 giri/min, alla tecnologia Genesis E-SC e a un motore elettrico Yasa E.

“X Gran Berlinetta Concept dimostra come il design possa ampliare l’esperienza automobilistica, coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming. È questo approccio contemporaneo che vogliamo portare in Italia, costruendo un rapporto con il pubblico fondato su tecnologia, emozione e cultura coreana dell’ospitalità”, ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

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