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Nuova Audi RS Q5 Sportback, ecco le prime foto spia del SUV sportivo Plug-in

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1 ora fa - Avvistata al Nürburgring: sarà una belva

Audi prepara la nuova RS Q5 Sportback, versione ad alte prestazioni del SUV coupé
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A quanto pare Audi sta lavorando su di una nuova versione ad alte prestazioni della sua Q5. Si tratta della RS Q5 Sportback che adesso è stata intercettata nelle vicinanze del Nürburgring. Il modello protagonista degli scatti si basa sulla SQ5 Sportback ma è ancora più estremo come si può vedere chiaramente nonostante il camuffamento.

Audi RS Q5 Sportback foto spia

Look più sportivo

Non sono solo i doppi terminali di scarico ovali a svelare l'identità del veicolo: si notano chiaramente anche i passaruota allargati, che ospitano pneumatici di generose dimensioni e suggeriscono carreggiate anteriori e posteriori più larghe. Anche il frontale appare più elaborato rispetto a quello della Q5 Sportback che già conosciamo, con prese d'aria riviste. La griglia anteriore, inoltre, presenta una trama a rete che aiuta a differenziare questo modello dalle varianti meno performanti. Complessivamente, l'aspetto appare più sportivo.

Audi RS Q5 Sportback foto spia

Possiamo inoltre aspettarci che il modello di produzione monti cerchi dal design più sportivo e non dovrebbe mancare un impianto frenante ad alte prestazioni. Al posteriore, si notano pure uno spoiler rivisto e un nuovo paraurti. Le foto spia non permettono di dare una sbirciatina agli interni. Tuttavia possiamo immaginare che troveremo sempre il solito Audi Digital Stage con un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un sistema di infotainment da 14,5 pollici e un display per il passeggero anteriore (disponibile come optional). Visto il DNA della RS Q5 Sportback, possiamo attenderci anche sedili e volante sportivi, oltre a rivestimenti dedicati.

Audi RS Q5 Sportback foto spia

Motore ibrido Plug-in

Come se non bastasse, l'adesivo giallo sulla carrozzeria indica che si tratta di un modello ibrido plug-in. Sebbene non ci siamo conferma ufficiali è probabile che sia stato scelto il powertrain di Audi RS5 composto da un V6 biturbo da 2,9 litri, una batterie da 25,9 kWh, un motore elettrico e un cambio automatico a otto rapporti. Un powertrain in grado di offrire una potenza massima di sistema pari a 630 CV.

Audi RS Q5 Sportback foto spia

Questi numeri permettono alla berlina di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, raggiungere una velocità massima di 250 km/h e avere un'autonomia in modalità completamente elettrica di poco inferiore ai 90 km. Possiamo quindi attenderci prestazioni molti simili anche per la nuova RS Q5 Sportback.

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Listino Audi Q5
AllestimentoCV / KwPrezzo
Q5 TFSI 150kW S tronic Business 204 / 15063.250 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business 204 / 15065.850 €
Q5 TFSI 150kW S tronic Business Advanced 204 / 15066.050 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business 204 / 15067.350 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Advanced 204 / 15068.650 €
Q5 TFSI 150kW S tronic S line edition 204 / 15068.850 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business Advamced 204 / 15070.150 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic S line edition 204 / 15071.450 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic S line edition 204 / 15072.950 €
Q5 SQ5 367 / 27090.250 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch Edition S line 204 / 15090.900 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch edition one 204 / 15093.000 €
Q5 SQ5 sport attitude 367 / 270100.400 €
Q5 SQ5 Launch edition 367 / 270110.250 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q5
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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