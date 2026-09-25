Audi A6 e-tron, nuovo Guinness World Record: 1.338 km con una sola carica

Le auto elettriche offrono poca autonomia? Fortunatamente con lo sviluppo, l'ansia da autonomia sta diventando un lontano ricordo. Sul mercato, l'offerta di modelli ''Long Range'' sta crescendo sensibilmente. Ci sono poi alcune vetture che garantiscono percorrenze davvero importanti e che sono state protagoniste pure di alcuni record. Ve la ricordate la Lucid Air Grand Touring? Lo scorso anno ottenne un Guinness World Record per il viaggio più lungo effettuato da un'auto elettrica con una singola carica. La berlina elettrica americana era riuscita a percorrere ben 1.205 km.

Audi A6 e-tron, record percorrenza

Adesso, tale record è stato battuto da un'Audi A6 e-tron. Nello specifico, il pilota di rally Miko Marczyk ha stabilito un nuovo record a bordo di un'Audi A6 Sportback e-tron performance. Il tentativo è iniziato a Zakopane, in Polonia, dove i Monti Tatra hanno offerto numerose opportunità per sfruttare la frenata rigenerativa.

Viaggio record

Il percorso lo ha condotto a Cracovia, poi lungo la valle della Vistola fino a Sandomierz. Marczyk ha poi attraversato Puławy, Varsavia, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz e la zona della ''Trecittà'' prima di raggiungere Hel. A quel punto ha iniziato a percorrere il tragitto inverso. Quando l'auto è rimasta senza energia, tra Toruń e Ciechocinek, aveva percorso 1.338 km con una sola carica. Considerano che il WLTP della vettura è 681-776 km, si tratta di un risultato davvero notevole.

Audi A6 e-tron

Marczyk ha osservato che il record è stato stabilito su strade pubbliche, aperte al traffico. Alla fine, il consumo medio si è attestato a quota 7,09 kWh/100 km. Ecco il suo commento:

Credo che la tecnologia dei veicoli elettrici sviluppata nel corso di molti anni dal Gruppo Volkswagen sia tra le migliori al mondo. Per decenni, i motori a combustione del Gruppo hanno dominato i rispettivi segmenti. Oggi, anche la sua tecnologia di propulsione elettrica è all'avanguardia del settore e sono lieto che siamo riusciti a dimostrarne il potenziale.

Il suo risultato è entrato ufficialmente nel Guinness World Record.

Non è il primo record di Miko Marczyk

Il nome di Miko Marczyk non è la prima volta che viene accostato a record di percorrenza. Infatti, nel 2025 ha stabilito il record per la ''maggiore distanza percorsa con un singolo pieno di carburante'' a bordo di una Skoda Superb diesel. Aveva infatti percorso ben 2.831 km, raggiungendo un consumo medio di carburante di soli 2,6 litri per 100 km.

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