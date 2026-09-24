Audi fa causa a un importatore che vende in Europa le sue stesse auto cinesi

Ricordate quando abbiamo raccontato che Audi non voleva vendere le sue elettriche cinesi in Europa, ma che erano già disponibili in Germania? La vicenda ora arriva in tribunale. Audi ha avviato un’azione legale contro un importatore tedesco, Auto China, per bloccare la vendita nel Vecchio Continente delle proprie stesse auto realizzate per il mercato cinese. Quelle, per intenderci, a marchio AUDI.

Due marchi, un solo nome

Dietro la vicenda c’è una situazione che confonde anche i non addetti ai lavori. Da qualche anno esistono due entità distinte legate allo stesso nome: le Audi che tutti conosciamo, con i quattro anelli distribuite in tutto il mondo e AUDI (scritto tutto maiuscolo, senza il logo storico), il marchio nato dalla joint venture con SAIC ed esclusivo per il mercato cinese. I modelli AUDI, tra cui la E5 Sportback e l’E7X, sono pensati per un pubblico cinese più giovane e orientato alla tecnologia, con uno stile e una dotazione diversi da quelli delle Audi vendute in Europa.

Fin qui nessun problema, è la stessa casa automobilistica dietro i due marchi.

L’E7X viene venduta in Cina a partire da 269.800 yuan (circa 35.330 euro), un prezzo molto aggressivo, pensato esplicitamente per competere con la Tesla Model Y rinunciando al posizionamento premium tipico del marchio Audi. È proprio questo divario di prezzo, insieme all’omologazione ottenuta per il mercato europeo, ad aver reso possibile l’arrivo dei modelli AUDI sulle strade del Vecchio Continente attraverso canali paralleli non autorizzati.

Perché Audi si oppone alle sue stesse auto

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, un portavoce di Audi ha dichiarato che l’azienda intende «applicare rigorosamente i propri diritti». Le preoccupazioni della casa di Ingolstadt non riguardano solo la possibile cannibalizzazione delle vendite dei modelli ufficiali, ma anche questioni pratiche non meno rilevanti come quelle legate a chi garantirebbe assistenza software, diagnostica, ricambi e copertura in garanzia per vetture che circolano fuori dalla rete di concessionari autorizzati Audi in Europa.

Resta da vedere se la causa contro Auto China riuscirà davvero a fermare un fenomeno che, con l’aggressività dei prezzi cinesi, difficilmente si esaurirà con un solo importatore. Soprattutto se Audi non dovesse riuscire ad avere ragione in tribunale.

FONTE: Electrek

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