Audi investe 4 miliardi negli USA: nuovo stabilimento e 4.500 posti di lavoro

Audi ha annunciato un maxi investimenti negli USA di ben 4 miliardi di dollari. La casa dei 4 anelli andrà quindi a realizzare il suo primo stabilimento negli Stati Uniti, precisamente in Georgia, che permetterà di andare a creare fino a 4.500 nuovi posti di lavoro. La costruzione dell'impianto inizierà nel 2027 con il via alla produzione previsto attorno al 2031. L’inizio della produzione negli Stati Uniti è un elemento chiave di una più ampia strategia di sviluppo della casa dei 4 anelli per crescere in questo mercato.

Perché la Georgia?

Second Audi, la Georgia, oltre a essere uno Stato recettivo per gli investimenti, offre forza lavoro qualificata, una rete consolidata di fornitori automotive e una solida infrastruttura logistica. In particolare è stata scelta l’area industriale ''Middle Georgia Mega Site'' che garantisce flessibilità e spazio per successive espansioni. Il nuovo stabilimento Audi sarà progettato in base alle future esigenze produttive del'azienda, con particolare attenzione all’efficienza, alla flessibilità e alla capacità di rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti e alle fluttuazioni della domanda.

Il vantaggio di questo progetto è proprio la possibilità di poter partire da un foglio bianco. Audi potrà quindi sviluppare sin dal primo giorno processi altamente efficienti e flessibili, integrare tecnologie avanzate e sviluppare una solida rete di fornitori locali.

La Germania e l’Europa rimarranno la spina dorsale industriale del marchio ma la presenza diretta negli Stati Uniti, consentirà ad Audi di agire a livello globale in modo più bilanciato e resiliente, riducendo l’esposizione ai rischi commerciali e valutari e creando ulteriori opportunità di crescita redditizia.

Prevista una capacità produttiva di circa 200 mila veicoli all'anno. In particolare, saranno costruiti SUV premium destinati al mercato americano. Per il momento, non sappiamo esattamente quali modelli saranno effettivamente prodotti all'interno dello stabilimento della Georgia.

Trump applaude

L'annuncio del maxi investimento in Georgia segna anche un punto a favore della strategia di Trump che da sempre punta a riportare la produzione automobilistica negli Stati Uniti. Guarda caso, l'annuncio della casa dei 4 anelli era stato anticipato dallo stesso Trump durante un comizio elettorale proprio in Georgia. Del resto, l'aggressiva politica dei dazi voluti dal presidente americano ha costretto diversi produttori a rivedere le proprie strategie, arrivando a investire di più sul mercato americano.

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