Trump vuole punire l'UE: dazi auto al 25%. L'allarme della Germania sulle conseguenze

Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Unione Europea. Nel corso dello scorso weekend, Donald Trump ha annunciato un aumento dei dazi sulle auto e i veicoli commerciali importati negli Stati Uniti dall'Unione Europea. Dazi che saliranno al 25%. Chi pensava che la questione ''dazi'' tra USA e UE fosse oramai risolta si sbagliava perché secondo il presente americano, l'UE non starebbe rispettando i patti commerciali. Di conseguenza, come ''punizione'' arriverà un aumento dei dazi sui veicoli che dovrebbe scattare già da questa settimana.

Dato che l'Unione Europea non sta rispettando l'accordo commerciale che abbiamo pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali imposti all'Unione Europea su auto e camion che entrano negli Stati Uniti.

Trump ha dichiarato ai giornalisti che l'aumento dei dazi doganali costringerà le case automobilistiche europee a trasferire più rapidamente la produzione negli Stati Uniti.

Abbiamo un accordo commerciale con l'Unione Europea. Loro non lo rispettavano. Quindi ho aumentato i dazi su auto e camion al 25%, il che significa miliardi di dollari in entrata negli Stati Uniti, e questo li costringe ad accelerare notevolmente la produzione delle loro fabbriche. Groenlandia, Trump minaccia UE con nuovi dazi

La Commissione Europea: inaccettabile

La Commissione europea ha respinto con decisione l'affermazione di Trump secondo cui Bruxelles non stava rispettando l'accordo commerciale della scorsa estate e ha dichiarato che avrebbe mantenuto aperte tutte le opzioni per proteggere gli interessi dell'UE qualora Washington violasse i termini dell'accordo. Ovviamente non sono mancate le polemiche, tanto che il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange, afferma che gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile.

Il Parlamento europeo continua a rispettare l’accordo. Mentre l’UE mantiene gli impegni, la controparte americana continua a non rispettarli. Già in passato si sono verificate mosse arbitrarie di questo tipo, l’UE deve ora mantenere chiarezza e fermezza.

L'allarme della Germania

Intanto che si polemizza a livello politico, dalla Germania arrivano i primi conti su quanto costerà l'aumento dei dazi voluto da Trump sulle auto prodotte in UE. Secondo il Kiel Institute for the World Economy, questa mossa potrebbe costare alla sola Germania quasi 15 miliardi di euro in termini di produzione. Gli effetti sarebbero sostanziali, ha affermato il presidente dell'istituto, Moritz Schularick, con perdite di produzione che, secondo l'analisi, potrebbero raggiungere circa 30 miliardi di euro nel lungo termine. Numeri pesantissimi che mostrano quanto l'economica tedesca sia esposta ai dazi americani.

Tuttavia, ci sarebbero altri Paesi UE fortemente esposti ai nuovi dazi e cioè Italia, Slovacchia e Svezia.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026