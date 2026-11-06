Audi dà l’addio definitivo alla A8: stop alla produzione dell’ammiraglia, il futuro è dei SUV

Il lungo capitolo di AudiA8 si chiude definitivamente. Una notizia che già conoscevamo, ma la conferma mette davvero la parola fine a una delle ammiraglie più blasonate degli ultimi trent’anni. A metà ottobre 2026, nello stabilimento di Neckarsulm, in Germania, è uscito dalle linee di assemblaggio l'ultimo esemplare della grande berlina di lusso, presentata nel 1994 e diventata negli anni il modello più prestigioso della casa di Ingolstadt (leggi la prova di Audi A8 60 TFSI e).

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 4

L'ultimo esemplare segna la fine di un'epoca

Le strutture produttive sono già state riconvertite per la realizzazione delle Audi A5 berlina e Avant. La fine della produzione era nell'aria da tempo: gli ordini sul mercato tedesco erano stati chiusi il 18 febbraio 2026, mentre la commercializzazione era stata progressivamente sospesa anche negli altri Paesi.

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 1

Nessuna erede diretta: spazio ai grandi SUV

Per il momento non ci sarà un'erede diretta della A8. Le indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca ipotizzano un possibile ritorno non prima del 2030, con una nuova generazione sviluppata sulla base di una piattaforma condivisa con la futura Porsche Panamera e assemblata nello stabilimento Porsche di Lipsia. Audi, tuttavia, non ha confermato questo scenario. Nel frattempo, il ruolo di ammiraglia potrebbe passare ai modelli di grandi dimensioni a ruote alte, tra cui la futura Audi Q9 (guarda Audi Q9).

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 2

Quattro generazioni di innovazione tecnologica

Nel corso delle sue quattro generazioni, la A8 ha rappresentato una vetrina per le innovazioni del marchio. Dalla carrozzeria in alluminio ai fari a LED, passando per sospensioni attive e sistemi di assistenza alla guida, la grande berlina ha contribuito a consolidare la reputazione tecnologica di Audi. La sua uscita di scena riflette anche l'evoluzione del mercato del lusso: i SUV conquistano progressivamente spazio e le berline tradizionali di questo segmento diventano sempre meno numerose.

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 3

Tutto inizia nei primi anni ‘90

Audi A8 prima generazione 1994-2002

Audi A8 seconda generazione 2002-2010

Audi A8 terza generazione 2010-2017

Audi A8 quarta generazione 2017-2026

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