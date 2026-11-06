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Audi dà l’addio definitivo alla A8: stop alla produzione dell’ammiraglia, il futuro è dei SUV

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1 ora fa - La grande berlina lascia la scena: nessuna erede diretta

La casa dei quattro anelli interrompe la produzione della sua lussuosa tre volumi dopo 32 anni. Nessuna sostituta diretta all'orizzonte, se non modelli a ruote alte
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Il lungo capitolo di AudiA8 si chiude definitivamente. Una notizia che già conoscevamo, ma la conferma mette davvero la parola fine a una delle ammiraglie più blasonate degli ultimi trent’anni. A metà ottobre 2026, nello stabilimento di Neckarsulm, in Germania, è uscito dalle linee di assemblaggio l'ultimo esemplare della grande berlina di lusso, presentata nel 1994 e diventata negli anni il modello più prestigioso della casa di Ingolstadt (leggi la prova di Audi A8 60 TFSI e).

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 4

L'ultimo esemplare segna la fine di un'epoca

Le strutture produttive sono già state riconvertite per la realizzazione delle Audi A5 berlina e Avant. La fine della produzione era nell'aria da tempo: gli ordini sul mercato tedesco erano stati chiusi il 18 febbraio 2026, mentre la commercializzazione era stata progressivamente sospesa anche negli altri Paesi.

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 1

Nessuna erede diretta: spazio ai grandi SUV

Per il momento non ci sarà un'erede diretta della A8. Le indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca ipotizzano un possibile ritorno non prima del 2030, con una nuova generazione sviluppata sulla base di una piattaforma condivisa con la futura Porsche Panamera e assemblata nello stabilimento Porsche di Lipsia. Audi, tuttavia, non ha confermato questo scenario. Nel frattempo, il ruolo di ammiraglia potrebbe passare ai modelli di grandi dimensioni a ruote alte, tra cui la futura Audi Q9 (guarda Audi Q9).

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 2

Quattro generazioni di innovazione tecnologica

Nel corso delle sue quattro generazioni, la A8 ha rappresentato una vetrina per le innovazioni del marchio. Dalla carrozzeria in alluminio ai fari a LED, passando per sospensioni attive e sistemi di assistenza alla guida, la grande berlina ha contribuito a consolidare la reputazione tecnologica di Audi. La sua uscita di scena riflette anche l'evoluzione del mercato del lusso: i SUV conquistano progressivamente spazio e le berline tradizionali di questo segmento diventano sempre meno numerose.

Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 3

Tutto inizia nei primi anni ‘90

  • Audi A8 prima generazione 1994-2002
  • Audi A8 seconda generazione 2002-2010
  • Audi A8 terza generazione 2010-2017
  • Audi A8 quarta generazione 2017-2026

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Listino Audi A8
AllestimentoCV / KwPrezzo
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic 286 / 210108.200 €
A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Lunga 286 / 210115.500 €
A8 60 TFSI e quattro tiptronic 340 / 250123.700 €
A8 60 TFSI e quattro tiptronic Lunga 340 / 250131.000 €
A8 S8 TFSI quattro tiptronic 571 / 420165.100 €
A8 S8 TFSI quattro sport attitude tiptronic 571 / 420174.750 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi A8 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Audi A8
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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