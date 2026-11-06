Audi dà l’addio definitivo alla A8: stop alla produzione dell’ammiraglia, il futuro è dei SUV

Il lungo capitolo di AudiA8 si chiude definitivamente. Una notizia che già conoscevamo, ma la conferma mette davvero la parola fine a una delle ammiraglie più blasonate degli ultimi trent’anni. A metà ottobre 2026, nello stabilimento di Neckarsulm, in Germania, è uscito dalle linee di assemblaggio l'ultimo esemplare della grande berlina di lusso, presentata nel 1994 e diventata negli anni il modello più prestigioso della casa di Ingolstadt (leggi la prova di Audi A8 60 TFSI e).
Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 4
L'ultimo esemplare segna la fine di un'epoca
Le strutture produttive sono già state riconvertite per la realizzazione delle Audi A5 berlina e Avant. La fine della produzione era nell'aria da tempo: gli ordini sul mercato tedesco erano stati chiusi il 18 febbraio 2026, mentre la commercializzazione era stata progressivamente sospesa anche negli altri Paesi.
Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 1
Nessuna erede diretta: spazio ai grandi SUV
Per il momento non ci sarà un'erede diretta della A8. Le indiscrezioni provenienti dalla stampa tedesca ipotizzano un possibile ritorno non prima del 2030, con una nuova generazione sviluppata sulla base di una piattaforma condivisa con la futura Porsche Panamera e assemblata nello stabilimento Porsche di Lipsia. Audi, tuttavia, non ha confermato questo scenario. Nel frattempo, il ruolo di ammiraglia potrebbe passare ai modelli di grandi dimensioni a ruote alte, tra cui la futura Audi Q9 (guarda Audi Q9).
Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 2
Quattro generazioni di innovazione tecnologica
Nel corso delle sue quattro generazioni, la A8 ha rappresentato una vetrina per le innovazioni del marchio. Dalla carrozzeria in alluminio ai fari a LED, passando per sospensioni attive e sistemi di assistenza alla guida, la grande berlina ha contribuito a consolidare la reputazione tecnologica di Audi. La sua uscita di scena riflette anche l'evoluzione del mercato del lusso: i SUV conquistano progressivamente spazio e le berline tradizionali di questo segmento diventano sempre meno numerose.
Audi A8: fine produzione definitiva dell'ammiraglia di Ingolstadt, qui generazione 3
Tutto inizia nei primi anni ‘90
- Audi A8 prima generazione 1994-2002
- Audi A8 seconda generazione 2002-2010
- Audi A8 terza generazione 2010-2017
- Audi A8 quarta generazione 2017-2026
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic
|286 / 210
|108.200 €
|A8 50 TDI 3.0 quattro tiptronic Lunga
|286 / 210
|115.500 €
|A8 60 TFSI e quattro tiptronic
|340 / 250
|123.700 €
|A8 60 TFSI e quattro tiptronic Lunga
|340 / 250
|131.000 €
|A8 S8 TFSI quattro tiptronic
|571 / 420
|165.100 €
|A8 S8 TFSI quattro sport attitude tiptronic
|571 / 420
|174.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi A8 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Audi A8
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.