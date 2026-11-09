BMW investe in Venna, le moto elettriche off-road nel mirino della Casa tedesca

BMW Motorrad guarda al futuro dell'elettrico, nonostante le smentite di qualche tempo fa. La Casa tedesca ha deciso di investire in Venna, una giovane azienda specializzata nello sviluppo di motociclette elettriche ad alte prestazioni, con particolare attenzione al mondo del fuoristrada. L'operazione ha una valenza strategica: BMW vuole entrare in contatto con nuove tecnologie, acquisire competenze e aprirsi a un pubblico diverso, in un segmento che considera particolarmente interessante per il futuro, ma che già sta facendo parlare molto di sé, ne è la prova il successo di Stark Varg. La collaborazione unirà le capacità di sviluppo e industrializzazione di BMW Motorrad alla velocità di innovazione della startup americana.

Le due aziende lavoreranno insieme in alcune aree selezionate, ma Venna manterrà la propria indipendenza e continuerà a gestire autonomamente lo sviluppo dei suoi prodotti. Non sono stati comunicati né l'entità dell'investimento né la quota societaria acquisita da BMW.

Venna, dalle origini di Flux al progetto delle moto elettriche

Dietro il nome Venna si nasconde una realtà già conosciuta dagli appassionati di mobilità elettrica. L'azienda nasce infatti dall'esperienza di Flux Performance, progetto nato in Slovenia nel 2021 e diventato noto soprattutto grazie allo sviluppo della Primo, una motocross elettrica che aveva attirato l'attenzione per le sue prestazioni dichiarate.

La Flux Primo, accreditata di 81 CV

Il prototipo Flux Primo prometteva una potenza massima di 86 CV, con una batteria estraibile da 7 kWh e un motore elettrico raffreddato a liquido. Tra le soluzioni tecniche annunciate figuravano anche una frizione virtuale, diverse modalità di erogazione e la possibilità di intervenire sulla frenata rigenerativa. Il progetto, tuttavia, non è mai arrivato alla produzione di serie. Proprio qui potrebbe entrare in gioco il contributo di BMW: trasformare le competenze maturate nello sviluppo dei prototipi in motociclette effettivamente producibili e commercializzabili.

BMW punta sull'off-road elettrico

Per BMW Motorrad l'investimento rappresenta anche un modo per esplorare un settore differente rispetto a quello delle moto stradali. L'off-road elettrico presenta infatti alcune caratteristiche che potrebbero favorire la diffusione di questa tecnologia: percorrenze generalmente più contenute, possibilità di trasportare la moto su un furgone o un rimorchio e una maggiore sensibilità alle limitazioni acustiche nelle aree dedicate al fuoristrada. C'è poi la questione della manutenzione: un motore elettrico richiede meno interventi rispetto a un tradizionale propulsore endotermico, un aspetto che potrebbe interessare soprattutto chi utilizza la moto per allenarsi e divertirsi in pista.

Secondo Markus Flasch, CEO di BMW Motorrad, la partnership permetterà di esplorare un nuovo segmento e raggiungere nuovi motociclisti, in particolare i più giovani, che sempre più spesso considerano la moto un mezzo per il tempo libero e per praticare attività sportive.

La concorrenza elettrica è già partita

Stark Varg MX Factory Edition

BMW non arriva in un mercato completamente inesplorato. Tra i protagonisti c'è la già citata Stark Future, azienda che con la gamma Varg ha già portato sul mercato moto elettriche da motocross ed enduro ad alte prestazioni. Anche KTM ha maturato una lunga esperienza nel settore con la famiglia Freeride E, mentre diversi costruttori giapponesi stanno lavorando a prototipi elettrici destinati al motocross.

Per BMW, quindi, l'investimento in Venna rappresenta un modo per acquisire rapidamente competenze e tecnologie senza dover necessariamente sviluppare tutto da zero. Al momento non sono stati annunciati modelli destinati alla produzione, specifiche tecniche definitive o date di commercializzazione. Non è stata nemmeno confermata la nascita di una futura BMW da cross elettrica con il marchio della Casa tedesca.

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