Non ci sarà una Toyota Hilux PHEV (almeno per ora)

Il pick-up giapponese non avrà una variante PHEV nel breve termine: il rischio è perdere capacità di traino e portata.

Mentre la versione 100% elettrica e quella Mild Hybrid della Hilux sono regolarmente a listino (anche in Italia), Toyota ha deciso di non sviluppare la versione plug-in. Almeno per il momento. La casa giapponese ha confermato, tramite i propri dirigenti australiani, che non lancerà una versione plug-in hybrid dell'Hilux finché la tecnologia non garantirà le prestazioni di traino e carico offerte oggi dal diesel.

A parlare è stato Ray Munday, senior manager product planning and pricing di Toyota Australia, che in un'intervista ha dichiarato: «Riconosciamo che c'è una forte concorrenza in quest'area e la stiamo studiando, ma finché la tecnologia non sarà pronta non lanceremo qualcosa di affrettato». Il problema, secondo il dirigente, riguarda la massa aggiuntiva dei sistemi elettrificati che penalizza portata e capacità di traino, due parametri su cui il pubblico degli utilizzatori professionali non ammette compromessi.

Le scelte di Toyota

I rivali, intanto, non aspettano. Il Ford Ranger Hybrid, il GWM Cannon Alpha PHEV e il BYD Shark 6 offrono già capacità di traino fino a 3,5 tonnellate, la stessa soglia garantita dalla versione Mild Hybrid della Hilux. Nessuno di questi modelli, tuttavia, eguaglia la portata della versione cabinato del pick-up Toyota, un dettaglio che i dirigenti giapponesi rivendicano come punto di forza.

Il caso dell'Hilux BEV, elettrico puro già in vendita, offre un indizio concreto delle preoccupazioni Toyota: la variante a doppio motore elettrico tocca appena 2.000 kg di capacità di traino, ben al di sotto dei 3.500 kg del diesel. Un dato che sembra confermare quanto sostenuto da Munday sulla difficoltà di conciliare elettrificazione e prestazioni da lavoro.

A rincarare la dose è intervenuto John Pappas, vicepresidente vendite, marketing e franchising di Toyota Australia: «Guardiamo sempre a questo tipo di soluzioni propulsive, non stiamo con le mani in mano, ma devono soddisfare le esigenze del cliente». Pappas ha aggiunto che Toyota vuole essere certa, prima di introdurre nuove architetture ibride, che siano davvero adatte al proprio mercato, vista la mole di investimenti in ricerca e sviluppo richiesta.

Anche perché «Le aspettative sul marchio Toyota e sull'Hilux sono molto elevate, probabilmente più alte che su altri prodotti», ha spiegato Munday. Un pick-up storicamente venduto come mezzo di lavoro prima ancora che come prodotto lifestyle non può permettersi passi falsi tecnologici.

FONTE: CarExpert

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