Toyota Land Cruiser è di nuovo partner delle Nazioni Unite (VIDEO)

Toyota Gibraltar Stockholdings (TGS) ha da poco rivelato il nuovo Land Cruiser GDJ76, un'icona nota soprattutto come vettura ufficiale delle Nazioni Unite (quella utilizzata dai caschi blu nelle missioni, per intenderci). Questo recente modello è derivato dalla serie rinnovata del Land Cruiser 70, presentata poco dopo l'introduzione del Land Cruiser destinato agli Stati Uniti, diverso da quello previsto per l'Europa che trovate qui. TGS è una concessionaria Toyota specializzata nella produzione di Land Cruiser progettati per essere esportati verso organizzazioni di soccorso umanitario. Fra i principali acquirenti spicca l'ONU, ma queste vetture vengono altresì acquistate da Medici Senza Frontiere e dal Programma Alimentare Mondiale. Dunque il progetto non è direttamente supportato dal marchio giapponese, ma gestito da un importare ufficiale che si occupa della modifica e della consegna delle vetture.

Toyota Land Cruiser TGS ha posto per 10 persone

COME QUELLO AUSTRSLIANO Il GDJ76 condivide molte caratteristiche con il Land Cruiser 70 WorkMate in vendita in Australia. TGS elimina ogni forma di comfort, incluso il touchscreen da 6,7 pollici compatibile sia con Apple CarPlay sia con Android Auto. Spesso, questi veicoli sono direttamente impiegati nelle zone di conflitto, pertanto l'attenzione è tutta rivolta all'affidabilità. Per questo motivo, le caratteristiche principali comprendono un sistema di trazione integrale semi-permanente, snorkel, bloccaggio manuale del differenziale e spazio per 10 persone. La scelta cromatica si riduce a una tonalità di bianco base. Curiosamente, non è disponibile un modello con carrozzeria blindata per respingere i proiettili. La modifica più significativa riguarda il motore. Invece del sei cilindri in linea 1HZ, il GDJ76 è dotato del motore diesel sovralimentato GD-6 di Toyota. Si tratta dello stesso propulsore utilizzato dalla Toyota Hilux GR Sport, sebbene depotenziato a 201 cavalli e con cambio automatico a sei marce.

CONSUMA MENO Secondo quanto dichiarato da TGS, il consumo di carburante è inferiore del 30% rispetto al sei cilindri, portando a risparmi di milioni di dollari per l'ONU e altre organizzazioni simili (pensate a quanti chilometri dovranno percorrere queste automobili). Inoltre, rispetta tutte le normative sulle emissioni dei paesi in cui verrà impiegato, sebbene tale aspetto sia secondario per l'utilizzo per il quale queste automobili sono state progettate. TGS è diventato il punto di riferimento per la maggior parte delle organizzazioni di soccorso umanitario, qualora dovessero richiedere un fuoristrada adatto ai compiti più impegnativi e nelle zone più impervie e complicate del Pianeta. Attualmente non sono disponibili informazioni sui prezzi, a causa di vari fattori in gioco: TGS gestisce principalmente ordini in blocco e le tasse variano a seconda del paese di destinazione. Si sa soltanto che il primo lotto sarà consegnato all'ONU a marzo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 31/10/2023