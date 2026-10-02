Salone di Parigi 2026, l’avanzata dei marchi cinesi tra 20 marchi e 7 nuovi modelli

Il Salone di Parigi 2026 si apre il 12 ottobre e avrà una forte impronta cinese. I marchi presenti saranno venti: 212, Aito, BYD, Changan, Chery, Denza, Forthing, Foton, GAC, Geely, Jaecoo, Leapmotor, Li Auto, Lotus, Lynk & Co, Maxus, Omoda, Smart, Xpeng e Zeekr. A Parigi sono attesi almeno sette nuovi modelli, con altrettante anteprime mondiali già confermate.

Geely Monjaro EM-i

Geely Monjaro EM-i

Geely porta a Parigi la Monjaro EM-i, un crossover ibrido plug-in con trazione integrale a doppio motore. Si tratta di un modello pensato per l’esportazione, che in Cina non viene venduto. Misura 4.800 mm di lunghezza, 1.895 di larghezza e 1.700 di altezza. Sotto il cofano lavora un motore 1,5 turbo benzina, abbinato a due motori elettrici per una potenza combinata di 305 kW (415 CV) e uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Tra i punti di forza c’è un sistema di smorzamento continuo. La batteria da 29,8 kWh consente di percorrere fino a 130 km in modalità elettrica, mentre l’autonomia complessiva arriva a 1.100 km con un consumo di 5,4 l/100 km.

Lynk & Co 07 GT

Lynk & Co 07 GT

Per Lynk & Co la 07 GT è una novità assoluta, perché è la prima station wagon della sua storia. Lunga 4.848 mm, larga 1.900 e alta 1.485, offre di serie un bagagliaio da 614 litri. A bordo ci sono uno schermo da 15,4”, un head-up display a realtà aumentata da 95” e un impianto con 23 altoparlanti Harman Kardon. La meccanica è il sistema ibrido plug-in EM-P. Nella versione a trazione integrale un motore 1,5 litri lavora con un cambio DHT a tre rapporti e due motori elettrici, per una potenza di picco combinata di 390 kW (530 CV). La batteria da 28,3 kWh garantisce 170 km di autonomia elettrica nel ciclo CLTC (139 km WLTP), mentre l’autonomia complessiva arriva a 1.315 km.

Li Auto i6

Li Auto i6

Li Auto sbarca in Europa con la i6, un crossover elettrico a cinque posti. In Cina è il modello più venduto del marchio. Misura 4.950 mm di lunghezza, 1.935 di larghezza e 1.655 di altezza. La plancia centrale segue lo schema di altri marchi, con un blocco composto da due schermi da 15,7”. La versione a trazione posteriore ha un solo motore elettrico sull’asse posteriore da 250 kW (340 CV). Quella a quattro ruote motrici aggiunge un motore anteriore da 150 kW (204 CV), per una potenza combinata di 400 kW (544 CV). A fornire l’energia è una batteria LFP prodotta da CATL da 87,3 kWh. L’autonomia della posteriore è di 720 km CLTC (590 km WLTP), quella della integrale di 660 km CLTC (541 km WLTP).

Xpeng G9L

Xpeng G9L

Xpeng presenta la G9L, un grande crossover già in vendita in Cina con un prezzo di partenza di 241.800 yuan, circa 31.900 euro al cambio BCE del 1° ottobre 2026 (36.065 dollari). La produzione in volume partirà nello stabilimento di Graz, in Austria. Misura 5.120 mm di lunghezza, 1.999 di larghezza e 1.782 di altezza e, nonostante i suoi oltre cinque metri, è disponibile solo a cinque posti. L’abitacolo ha un grande touchscreen, un quadro strumenti LCD sottile, un display a realtà aumentata, uno specchietto retrovisore a streaming da 9”, un touchscreen per il passeggero posteriore e uno schermo da 21,4” sul padiglione.

La G9L elettrica ha di serie un motore singolo sull’asse posteriore da 270 kW (367 CV), che le permette di passare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Con la batteria LFP da 91,9 kWh percorre fino a 702 km CLTC (576 km WLTP). La versione a doppio motore e trazione integrale aggiunge un motore anteriore da 160 kW (218 CV), per una potenza di picco combinata di 430 kW (585 CV). Con la stessa batteria arriva a 660 km CLTC (541 km WLTP), mentre con il pacco più grande da 110 kWh sale a 755 km CLTC (619 km WLTP).

Esiste anche la G9L EREV, cioè a range extender, con trazione integrale e doppio motore di serie: un motore anteriore da 160 kW e uno posteriore da 230 kW (313 CV). La potenza di picco combinata è di 370 kW (503 CV) e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,95 secondi. Il sistema è alimentato da una batteria LFP prodotta da CALB da 63,3 kWh, che assicura 435 km di autonomia elettrica CLTC (357 km WLTP). A fare da generatore c’è un motore 1,5 turbo benzina da 110 kW (150 CV) e, grazie al serbatoio da 60 litri, l’autonomia complessiva arriva a 1.602 km (CLTC).

Zeekr 9X

Zeekr 9X

Anche la Zeekr 9X sarà a Parigi, perché il modello entrerà a breve sui mercati europei. In precedenza era già arrivato negli Emirati Arabi Uniti. È un SUV imponente, lungo 5.239 mm, largo 2.029 e alto 1.819, che in Cina è disponibile con cinque o sei posti. Di serie ha un sistema ibrido plug-in con un motore 2,0 litri e due motori elettrici, per una potenza combinata di 660 kW (897 CV). Le batterie disponibili sono due: quella da 55 kWh garantisce 300 km di autonomia elettrica CLTC (246 km WLTP), quella da 70 kWh arriva a 380 km CLTC (312 km WLTP). In listino c’è anche una versione tri-motore da 1.030 kW (1.400 CV) di potenza di picco combinata, che con una carica percorre fino a 355 km CLTC (291 km WLTP).

Leapmotor D19

Leapmotor D19

La Leapmotor D19 si presenta come una delle auto a range extender con la maggiore autonomia. È una grande auto per le famiglie, lunga 5.252 mm, larga 1.995 e alta 1.780, con due configurazioni interne a sette o a sei posti. La D19 EREV ha di serie la trazione integrale a doppio motore, con una potenza di picco combinata di 300 kW (408 CV). Le batterie sono due, da 63,7 e da 80,3 kWh, e l’autonomia elettrica va da 400 a 500 km CLTC (da 328 a 410 km WLTP). Grazie al sistema a 800 volt, la ricarica dal 30 all’80% richiede 15 minuti. La versione elettrica adotta invece un sistema a 1.000 volt, con due motori da 410 kW (557 CV) e batterie da 99,6 o da 115 kWh. L’autonomia elettrica CLTC è compresa tra 620 e 720 km (da 508 a 590 km WLTP). Esiste anche una variante a tre motori con batteria da 115 kWh e una potenza di picco di 540 kW (734 CV), che scatta da 0 a 100 km/h in 3,94 secondi.

Smart #2

Nuova Smart #2

Chiude l’elenco la Smart #2, un biposto disegnato da Mercedes-Benz che debutta a Parigi. Questa piccola elettrica poggia sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e misura 2.764 mm di lunghezza, 1.669 di larghezza e 1.555 di altezza, con un passo di 1.875 mm. Adotta un motore a magneti permanenti da 60 kW (82 CV) di potenza di picco e raggiunge i 140 km/h. La batteria è di tipo LFP, con celle fornite da CATL e assemblaggio gestito da Geely. Secondo le indiscrezioni precedenti, ha una capacità di 35,8 kWh e un’autonomia di 410 km CLTC (336 km WLTP).

FONTE: CarNewsChina

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