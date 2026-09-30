Nuova Smart #2: primi dettagli dell’abitacolo in attesa del debutto a Parigi

La nuova elettrica sarà svelata al Salone dell’Auto francese il 12 ottobre: le foto ci mostrano un abitacolo spazioso per i due occupanti e moderno

Manca poco al debutto della nuova Smart #2, la compatta citycar BEV destinata a raccogliere l’eredità della Fortwo: la presentazione è fissata per il 12 ottobre al Salone di Parigi.

Smart #2: l'abitacolo svela i due sedili, il bracciolo centrale e il display dell'infotainment

Primi dettagli degli interni

Dopo le prime immagini degli esterni (guarda Smart #2), arrivano quelle dell’abitacolo pubblicate dal magazine Auto Home (guarda le foto del magazine online). Tra gli elementi più visibili spiccano il volante a tre razze con base piatta, il display sospeso centrale e la strumentazione digitale con cornice ellittica, oltre alle bocchette dell’aria a turbina.

Il layout complessivo adotta uno sviluppo orizzontale, mentre sulla consolle compare un solo portabicchiere. Numerosi sono invece i vani portaoggetti. Per i sedili, sembra essere scomparsa la panchetta per sedersi: le immagini mostrano due sedili singoli in pelle/tessuto con un bracciolo centrale.

Smart #2: la citycar elettrica a due posti debutterà al Salone dell'Auto di Parigi

Sicurezza e struttura

Nonostante le dimensioni contenute, la sicurezza rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto. Lo avevamo descritto qualche settimana fa, ma vale la pena fare un piccolo ripasso (leggi l’analisi sul telaio di Smart #2). La rigidità del telaio e le zone di assorbimento degli urti sono state ottimizzate, mentre oltre il 78% della scocca utilizza acciai ad alta resistenza. La dotazione comprende sette airbag e cinture progettate per migliorare il contenimento degli occupanti. Anche il pacco batteria è protetto da una struttura multistrato.

Smart #2: batteria da 35,8 kWh e autonomia di quasi 300 km

Piattaforma e autonomia

La nuova Smart #2 nasce sulla Electric Compact Architecture, piattaforma sviluppata per una biposto lunga meno di tre metri. La batteria ha una capacità di 35,8 kWh e permette un’autonomia dichiarata di 290 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida in corrente continua consente, nelle condizioni ottimali, di passare dal 10 all’80% in circa 20 minuti. La piattaforma integra inoltre motore, elettronica di potenza e sistemi di controllo in un’unica unità, con l’obiettivo di ridurre la complessità e ottimizzare gli spazi. A voi piace la nuova citycar elettrica di Smart? Fatecelo sapere.

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