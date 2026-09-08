Smart #2, la nuova Fortwo elettrica si mostra su strada: ecco com'è

C'è sicuramente grande attesa per il debutto della nuova Smart #2. La piccola elettrica raccoglierà l'eredità della Smart Fortwo e punta a replicare il suo successo. Il debutto è atteso al Salone di Parigi che si svolgerà a ottobre. Della nuova Smart #2 sappiamo comunque già diverse cose grazie ad alcune anticipazioni condivise direttamente dalla casa automobilistica ed emerse dal sito del MIIT, passaggio obbligato per ottenere il via libera alla commercializzazione in Cina.

Smart #2

Lo sviluppo sta comunque andando avanti e proprio dalla Cina arrivano alcune foto che mostrano la nuova Smart #2 su strada. I prototipi appiano ancora camuffati con pellicole a coprire la carrozzeria ma il nuovo design appare comunque molto chiaro, merito anche delle immagini emerse in passato dal sito del MIIT.

Smart #2

Il nuovo look della Smart #2

La Smart #2 conserva le forme della vecchia Fortwo ma il look evolve in chiave moderna senza però snaturare quello del modello del passato. L'obiettivo è quello di proporre una vettura estremamente compatta in grado di potersi muovere con facilità dei caotici centri urbani e di poter parcheggiare anche negli spazi più stretti. Proprio per questo, la Smart #2 continuerà a caratterizzarsi per misure ridotte. Sarà infatti lunga 2.751-2.764 mm, con una larghezza di 1.669 mm e un'altezza di 1.555 mm. Passo di 1.875 mm.

Smart #2

A muoverla ci penserà un motore da 82 CV prodotto da InfiMotion di Geely. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 35,7 kWh per un'autonomia fino a circa 300 km. La piccola city car elettrica poggia sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) e tra le funzionalità avanzate potrà contare anche sulla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). I nuovi scatti non mostrano l'abitacolo ma già sappiamo che non ci saranno due sedili ma piuttosto un'unica seduta continua, una sorta di mini divano dove al centro troveremo un vano dove poter riporre piccoli oggetti.

Non rimane che pazientare ancora circa un mese. Al Salone di Parigi potremo scoprire molte più informazioni sulla nuova Smart #2 e sul suo arrivo sul mercato.

Fonte: CarNewsChina

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