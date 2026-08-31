Parcheggio di traverso in stile Smart: adesso può diventare legale

Oggi la sosta di traverso è vietata, ma la riforma del Codice della Strada potrebbe cambiare le regole

Si sta lavorando a una nuova revisione del Codice della Strada che dovrebbe introdurre diverse novità tra cui la possibilità di prendere la patente a 17 anni. Tra le novità più curiose contenute nel testo della riforma c'è la regolarizzazione della sosta perpendicolare. Chi possiede una Smart Fortwo sa bene di cosa si parla. Grazie alle dimensioni particolarmente compatte, c'è chi parcheggia di traverso, per sfruttare anche gli spazi più ridotti. Una prassi che continua oggi grazie al boom dei quadricicli elettrici. Peccato, però, che di fatto sia vietata dalle attuali normative.

Oggi, il parcheggio di traverso è vietato

L’articolo 157, comma 2, del Codice della Strada è molto chiaro.

Salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.

Chi trasgredisce rischia una multa di 42 euro che però scende a 29,40 euro se si paga entro cinque giorni dalla contestazione. Inoltre, non c'è alcuna perdita dei punti della patente.

Ma domani potrebbe essere permesso

A quanto pare, il nuovo testo conferma l'obbligo generale di parcheggiare parallelamente al margine destro nei centri abitati. Tuttavia, introduce un'eccezione che sostanzialmente prevede che dove ''non siano tracciati stalli di sosta oppure quando questi presentino una larghezza pari ad almeno 2,80 metri, i veicoli con una lunghezza pari o inferiore a 2,70 metri, inclusi auto, moto, ciclomotori, tricicli e quadricicli, potranno essere collocati anche perpendicolarmente al margine della carreggiata''. Il tutto è contenuto nell'articolo 2.II.11, comma 2.

Insomma, il nuovo Codice della Strada, se approvato, renderebbe legale il parcheggio in stile Smart a patto che il veicolo non sporga dalla carreggiata.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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