I migliori accessori tech per aggiornare l'auto senza cambiarla

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Non sempre è necessario sostituire l'auto per avere gli strumenti e le funzioni più moderne, tipiche delle auto di ultima generazione. Se queste hanno quelle tecnologie di serie è possibile, con degli accessori mirati, ottenere le medesime funzionalità senza spendere cifre importanti e, soprattutto, senza dover prevedere interventi invasivi per la propria auto. Vediamo quali sono le migliori offerte del momento per rendere l'abitacolo più tecnologico.

Dashcam 70mai A810 Lite: la sicurezza prima di tutto

Partiamo con la dashcam. La 70mai A810 Lite abbina una telecamera anteriore 4K a una posteriore 1080P, con angolo di visuale ampio che riduce gli angoli ciechi e cattura dettagli come targhe e segnali stradali. Il sensore G blocca automaticamente le registrazioni in caso di urto, mentre la modalità parcheggio 24 ore monitora il veicolo anche da fermo (richiede kit di cablaggio dedicato, venduto separatamente). Utile per chi vuole avere una prova video in caso di sinistro o semplicemente maggiore tranquillità quando l'auto resta parcheggiata a lungo.

Prezzo: 99,99€ (-33%)

Autoradio ATOTO F7 WE: infotainment aggiornato senza cambiare auto

L’autoradio è uno degli accessori più diffusi e apprezzati all’interno delle auto. Ma ne esistono di diversi tipi e negli ultimi anni non assolvono più solamente alla funzione di riprodurre la propria musica preferita. Per chi guida un'auto con un sistema di bordo datato, l'ATOTO F7 WE è un'autoradio 2 DIN con schermo QLED da 7” che porta CarPlay e Android Auto in modalità wireless così da migliorare l’utilizzo dello smartphone e accedere a tutte le funzionalità smart di queste tecnologie. Inoltre l’autoradio ATOTO F7 WE include una telecamera per la retromarcia con vista a 140°. La funzione split screen permette di tenere sott'occhio contemporaneamente la navigazione e la visuale anteriore, una soluzione molto utile durante le manovre strette o nei parcheggi più difficili.

Prezzo: 179,90€ (disponibile coupon 20€)

Caricatore Lamicall 3-in-1: ricarica rapida per tutti i passeggeri

Un accessorio semplice ma pratico e indispensabile; parliamo del caricatore Lamicall che si collega alla presa accendisigari (compatibile 12V e 24V, quindi utile anche su furgoni e camper) e offre un cavo Type-C retrattile fino a 45W più due porte USB-C/A aggiuntive, per ricaricare tre dispositivi insieme. Il design ultrapiatto lo rende quasi invisibile una volta inserito, senza ingombrare l'abitacolo. È un accessorio utilissimo per ricaricare lo smartphone, gli auricolari, la console e tutti i dispositivi tech che si portano in viaggio anche e soprattutto durante le vacanze.

Prezzo: 18,99€ (-5%)

Adattatore CarPlay WityEye: connessione senza fili

Concludiamo questa rassegna con l’adattatore CarPlay WityEye. Per chi ha già CarPlay cablato di serie (su veicoli dal 2016 in poi) ma vuole eliminare il cavo, il WityEye si collega alla porta USB dell'auto e converte la connessione in wireless tramite Bluetooth 5.3 e Wi-Fi a 5,8 GHz. Nessuna app da configurare: basta l'abbinamento iniziale, poi la riconnessione è automatica a ogni avviamento. Mantiene i comandi originali dell'auto, incluso il controllo da volante.

Prezzo: 39,99€ (-43%)

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