Dashcam auto: perché installarla prima delle vacanze e come scegliere la migliore

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Gli incidenti non hanno stagionalità, ma il periodo estivo ha anche da questo punto di vista le sue peculiarità. Così che, tra maggior traffico, percorsi autostradali poco conosciuti e ore di guida concentrate in poche settimane, basta poco per trovarsi coinvolti in un tamponamento o in una discussione su chi abbia ragione. Avere una dashcam installata significa avere una prova oggettiva, invece di affidarsi solo alla propria versione dei fatti. Diversi modelli sono oggi in offerta e, in vista delle partenze per le vacanze, questo è sicuramente un buon momento per acquistare una dash cam.

5 migliori dash cam in offerta su Amazon

1-70mai A800SE

La A800SE di 70mai abbina una camera frontale 4K a una posteriore 1080p, con apertura F1.55, HDR e visione notturna potenziata, GPS integrato, WiFi per il collegamento all'app e funzioni ADAS di assistenza alla guida. Un pacchetto completo di funzionalità a cui si aggiunge una scheda microSD da 128GB con schermo da 3” per il monitoraggio diretto delle due camere.

Prezzo: 119,99€ (-25%)

Cosa dicono le recensioni? Con 4,5 su 5 stelle su 957 valutazioni, di cui il 74% a 5 stelle, gli utenti italiani segnalano soprattutto la nitidezza della registrazione 4K anteriore, con targhe leggibili anche a distanza, una buona resa notturna grazie al sensore e all'apertura F1.55, un'installazione semplice grazie agli strumenti inclusi per il passaggio dei cavi, e un'assistenza clienti descritta più volte come rapida ed efficace in caso di sostituzioni.

2-WOLFANG WD03

La WD03 di WOLFANG offre doppia registrazione, frontale 4K e posteriore, con grandangolo a 170°, apertura F1.8, WDR e visione notturna a infrarossi su entrambe le camere. È dotata di WiFi integrato con controllo da app, G-sensor con registrazione di emergenza separata e supporto per la modalità parcheggio.

Prezzo: 66,08€

Cosa dicono le recensioni? La dash cam WD03 di WOLFANG ha ottenuto 4,2 su 5 stelle su 1.107 valutazioni, con il 63% di recensioni a 5 stelle. I punti più citati sono il buon rapporto qualità-prezzo rispetto a modelli di fascia superiore, una qualità video soddisfacente sia di giorno sia di notte, la facilità di installazione e il fatto di arrivare già dotata di scheda SD pronta all'uso.

3-iZEEKER iD240

La iD240 è una dash cam che punta su semplicità ed essenzialità. Tra le caratteristiche più importanti c’è la risoluzione 2.5K (1440p) sulla camera frontale, WiFi integrato con app Viidure, G-sensor con blocco automatico dei file in caso di urto e registrazione in loop. Tra le particolarità di questa dash cam c’è anche il fatto che è priva di schermo interno e la gestione passa interamente dallo smartphone.

Prezzo: 29,99€ (-21%)

Cosa dicono le recensioni? La dash cam iZEEKER iD240 ha ottenuto 4,2 su 5 stelle su 2.469 valutazioni, con il 62% di recensioni a 5 stelle. Gli utenti apprezzano soprattutto il rapporto qualità-prezzo per una dashcam di fascia bassa, la qualità video buona di giorno e accettabile di notte, l'installazione rapida grazie alla pellicola elettrostatica inclusa, e un'assistenza clienti segnalata più volte come molto reattiva nel risolvere problemi o inviare accessori mancanti.

4-GKU D600

La GKU D600 è la dashcam con risoluzione 4K sulla camera anteriore e 1080p su quella posteriore. Include anche il grandangolo a 170°, l’apertura F1.8, WDR, WiFi a 5GHz e un’app dedicata. Nella confezione è presente anche la scheda microSD da 64GB, i cavi per entrambe le camere e gli accessori per il passaggio sotto le guarnizioni dell'auto. Il G-sensor blocca automaticamente i file in una cartella protetta in caso di collisione.

Prezzo: 63,17€ (-30%)

Cosa dicono le recensioni? Con 4,5 su 5 stelle su 7.647 valutazioni, di cui il 75% a 5 stelle, la GKU D600 è una delle dash cam più apprezzate dagli utenti. Chi l’ha acquistata ne ha sottolineato un'ottima qualità video sia in 4K che 1080p, un'installazione accessibile anche a chi non ha esperienza grazie agli strumenti inclusi, e un servizio clienti descritto in più recensioni come particolarmente rapido nelle sostituzioni in garanzia.

REDTIGER F7NP

La F7NP di REDTIGER è il modello più completo di questa selezione. Prevede una doppia registrazione 4K/2.5K con sensore STARVIS 2, uno schermo IPS da 3,18”, una scheda da 128GB inclusa, il WiFi a 5,8GHz, il GPS integrato e il grandangolo a 170°. La qualità costruttiva e la dotazione la posizionano come opzione premium, con garanzia di 2 anni dichiarata dal produttore.

Prezzo: 117,32€ (-31%)

Cosa dicono le recensioni? La dash cam REDTIGER F7NP ha ricevuto 4,4 su 5 stelle su 24.394 valutazioni con il 73% a 5 stelle. I punti di forza più ricorrenti sono la qualità video frontale eccellente anche di notte, la velocità di trasferimento dei file via app, la presenza dello schermo per il controllo diretto, e un'assistenza clienti citata da moltissimi utenti come eccezionalmente rapida e disponibile, anche oltre la scadenza della garanzia.

Come scegliere la dash cam giusta

Quando si sceglie una dash cam non bisogna guardare solamente la potenza della risoluzione. E neanche solamente il prezzo). Non è raro che alcune dash cam “4K” in realtà registrano a 2.5K, quindi conviene valutare anche cosa dicono le recensioni. Per la visione notturna, dove i fari delle auto incrociate rischiano di bruciare l'immagine, contano l'apertura del diaframma e la presenza dell’HDR.

Una seconda camera posteriore è utile in caso di tamponamento, anche se quasi sempre registra a qualità più bassa di quella frontale. Il G-sensor (che blocca il video in automatico quando rileva un urto) dovrebbe avere una sensibilità regolabile, altrimenti rischia di intervenire a ogni buca.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 30/06/2026