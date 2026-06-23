Cric idraulico da garage: l’offerta con il Prime Day per i lavori di manutenzione

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Cambiare le gomme in autonomia, o anche solo sollevare l'auto per un controllo, è una di quelle operazioni che molti rimandano per mancanza dell'attrezzatura giusta. Il cric di emergenza in dotazione di serie nelle auto è pensato, appunto, per le emergenze. Altrimenti è scomodo. E faticoso da usare. Chi vuole fare le cose per bene ha bisogno di qualcosa di diverso. Un cric idraulico a carrello, come quelli da officina. Il cric idraulico TRESKO da 3 tonnellate è in offerta su Amazon in occasione del Prime Day di Amazon. Per chi lo preferisse c’è anche la versione da 2,5 tonnellate, anche questa in offerta per tutti gli utenti Amazon Prime.

Il cric idraulico TRESKO con doppio pistone

Uno dei dati più interessanti da cui partire è l'escursione di sollevamento. In questo cric va da 75 a 510 mm. Significa che entra sotto le auto, anche quelle sportive e abbassate, e arriva a oltre mezzo metro di altezza di sollevamento. Ottimo per lavorare comodamente. La capacità nominale è di 3 tonnellate (o 2,5), sufficiente per auto, SUV, furgoni e veicoli elettrici.

Il doppio pistone integrato garantisce una salita rapida con meno colpi di leva rispetto ai cric tradizionali. Le ruote orientabili a 360° facilitano il posizionamento anche negli spazi più stretti (come sono spesso i garage) e la base a doppia piastra aumenta la stabilità sul pavimento.

Un altro elemento distintivo di questo modello è la ricchezza della dotazione. Nella confezione sono presenti due cuscinetti in gomma intercambiabili per proteggere i punti di sollevamento, la barra antiscivolo, una ginocchiera, i guanti da lavoro e un misuratore di profondità del battistrada.

Prezzo: 134,79€ (-16%) per la versione da 3 tonnellate

Prezzo: 69,90€ (-16%) per la versione da 2,5 tonnellate

Cosa dicono le recensioni

Il cric idraulico TRESKO ha ricevuto 4,7 stelle su 5 con 118 valutazioni, di cui l'84% a cinque stelle. Chi lo ha utilizzato ne ha apprezzato la robustezza e la solidità anche su SUV e veicoli pesanti, così come la salita rapida garantita dal doppio pistone. Il peso considerevole (circa 30 kg) è citato spesso come segno di qualità costruttiva più che come difetto.

Conviene comprarlo ora?

Lo sconto del 16% è disponibile in esclusiva per gli abbonati Amazon Prime e porta il prezzo a 134,79€ (per la versione da 3 tonnellate) e a 69,90€ (per quella da 2,5). Il prezzo di riferimento è di 159,79€, che corrisponde anche al minimo degli ultimi 30 giorni. Per chi cerca un cric per i lavori di manutenzione della propria auto, il Prime Day (che termina il 26 giugno) è il momento giusto per acquistarlo.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 23/06/2026