Addio cavi: l'AI Box per CarPlay e Android Auto è in offerta per l’Amazon Prime Day

AI Box wireless per CarPlay e Android Auto in offerta: doppio WiFi, app Android integrate e addio al collegamento fisico.

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Guidare comodi senza ingombri e fastidi è un piacere oltre che una necessità. Eppure ci sono spesso tanti piccoli elementi che interferiscono con la guida. Uno dei più comuni è il cavo USB che dal telefono (magari poggiato sul supporto fissato al vetro) corre lungo tutto il cruscotto. La soluzione esiste ed è ora particolarmente conveniente. Per eliminare definitivamente ogni collegamento fisico senza rinunciare alla comodità e al piacere di usare lo smartphone con l’impianto della propria auto, è possibile ricorrere agli adattatori wireless. Con l'ATOTOSELECT CB4A – in offerta a 69,98€ in vista del Prime Day di Amazon – si ha la possibilità di trasformare lo schermo dell'auto in un sistema di intrattenimento autonomo e completo, con app come YouTube e Netflix accessibili anche senza lo smartphone collegato.

L’adattatore wireless con AI Box integrato

L’adattatore ATOTOSELECT CB4A fa due cose insieme. Innanzitutto, come ogni altro dispositivo di questa categoria, elimina il cavo trasformando il sistema CarPlay o Android Auto cablato dell’automobile in una connessione wireless. Ma non solo. Aggiunge una serie di funzionalità extra grazie al sistema Android integrato con 2GB di RAM e 16GB di memoria. Significa che sullo schermo dell'auto si possono usare direttamente app come YouTube, TikTok e Spotify, scaricabili tramite FindApps preinstallato, senza dover passare dallo smartphone.

La connessione WiFi permette di tenere attivi simultaneamente CarPlay o Android Auto e l'hotspot dell'auto, senza che uno dei due interferisca con l'altro. Il Bluetooth intelligente blocca automaticamente lo schermo quando ci si allontana dal veicolo. Il dispositivo si aggiorna via OTA e include garanzia di 18 mesi. La confezione comprende cavi USB-C/C, USB-A/C e un cavo di alimentazione.

Prezzo: 69,98€ (-30%)

Cosa dicono le recensioni

L’adattatore ATOTOSELECT CB4A ha ricevuto 117 recensioni con un punteggio di 4,2 stelle su 5. Semplicità di installazione, connessione automatica all'avvio e bassa latenza nella navigazione e nello streaming sono gli elementi più apprezzati. C'è anche chi ha notato con sorpresa la presenza di una porta HDMI, utile durante le soste per collegare Fire Stick o console di gioco.

Conviene comprarlo ora?

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 22/06/2026