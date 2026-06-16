Caldo in moto? Si può sconfiggere. La linea SIXS Light BT V2

SIXS LIGHT BT V2: la nuova linea di intimo tecnico estivo ultra-leggero e traspirante messa alla prova. Pregi e difetti

Partiamo dal concetto base: la Light BT V2 non è intimo termico. È esattamente il contrario. SIXS l'ha progettata con un obiettivo preciso — smaltire il calore prodotto dal corpo e non trattenerlo, proprio quello che serve per guidare nel massimo comfort nelle giornate più torride. Una filosofia che sembra ovvia, ma che richiede una costruzione tessile tutt'altro che banale.

La linea si rivolge principalmente ai motociclisti — sia chi gira in pista sotto la tuta in pelle, sia chi affronta lunghe percorrenze con giacca e pantaloni tecnici, ma può essere utilizzata anche per altri sport all'aria aperta. Rispetto alla precedente, la V2 è frutto del lavoro del Centro R&D SIXS e dei feedback degli utenti, con focus di sviluppo sulla costruzione, sull'utilizzo di filato migliorati e un fitting anatomico più preciso.

La tecnologia comune a tutta la linea

I materiali sono stati studiati dal reparto R&D di SIXS per soddisfare esigenze specifiche in base alla zona d'uso

Prima di entrare nei singoli prodotti, vale la pena capire cosa c'è dentro — perché è qui che sta il vero lavoro di ingegneria tessile.

La Light BT V2 utilizza una costruzione multi-zona, dove materiali diversi vengono posizionati strategicamente in base alla funzione richiesta da ogni area del corpo. Non un tessuto unico, ma una mappa costruita a partire dallo studio della muscolatura, dei punti di maggiore sudorazione, delle zone di sfregamento e delle aree sotto pressione con l'abbigliamento tecnico indosso.

I punti tessili utilizzati sono cinque:

Maglia unita — compatta, resistente, usata nelle zone ad alto attrito come il fondoschiena e le aree critiche dei pantaloni

— compatta, resistente, usata nelle zone ad alto attrito come il fondoschiena e le aree critiche dei pantaloni Mesh — struttura aperta per massima ventilazione e traspirazione, nelle zone a maggiore produzione di sudore

— struttura aperta per massima ventilazione e traspirazione, nelle zone a maggiore produzione di sudore Carbon — il punto iconico SIXS, presente in alcune referenze, ottimizzato per la gestione dell'umidità

— il punto iconico SIXS, presente in alcune referenze, ottimizzato per la gestione dell'umidità Trattenuto — struttura rinforzata per durabilità nelle zone più sollecitate

— struttura rinforzata per durabilità nelle zone più sollecitate Costina — elastica, usata principalmente sulla fascia vita dei pantaloni, con un profilo asimmetrico: più alta davanti, più bassa dietro, per seguire la postura in sella

Sul fronte delle novità costruttive della versione V2, tutti i capi beneficiano di:

Collo a spessore ridotto , meno ingombro sotto casco e collo della tuta

, meno ingombro sotto casco e collo della tuta Manica con fitting anatomico migliorato sulla zona ascellare, che riduce le pieghe di tessuto e migliora la ventilazione localizzata

sulla zona ascellare, che riduce le pieghe di tessuto e migliora la ventilazione localizzata Design grafico aggiornato con riferimenti estetici racing — potenza, velocità, dinamismo — e il pittogramma SIXS riportato al centro del petto

La linea è disponibile in due colorazioni: Black Carbon (con dettagli verde racing) e Black / Dark Grey (con dettagli grigio). Le taglie vanno da XS/S fino a 3XL/4XL.

BT TS1L V2: la maglia a manica corta

La BT TS1L V2 è secondo me la porta d'accesso alla linea, anche banalmente per la sua conformazione a manica corta, associabile più facilmente all'estate e al caldo.

È costruita con un filato più leggero rispetto a quello usato nei pantaloni, una scelta tecnica motivata dal fatto che le parti alte del corpo sono meno soggette a usura e attrito rispetto alle zone inferiori. Questo si traduce in una sensazione ancora più ariosa durante l'utilizzo — la maglia, semplicemente, quasi non si sente addosso. La costruzione è di tipo multi-zona: mesh nelle aree a maggiore sudorazione (ascelle, zona dorsale), maglia unita dove serve più corpo e resistenza. Il collo a spessore ridotto della V2 la rende particolarmente adatta all'utilizzo sotto la giacca tecnica nei mesi più caldi, quando ogni millimetro di ingombro in più al collo diventa fastidioso dopo ore di guida.

Dove funziona meglio: turismo estivo intenso, uscite giornaliere con caldo secco o umido, utilizzo casual-sportivo.

BT STXL R V2: sottotuta per la pista

Grazie alla fit aderente e agli occhielli sulle maniche, il sottotuta SIXS facilita la vestizione

Se però avete velleità più sportive servono cordoli e una tuta... indumento non certo piacevole da indossare quando la colonnina di mercurio supera i 25-30°C. All'apice della linea e perfetto per l'utilizzo sportivo, c'è il sottotuta BT STXL R V2, attorno al quale è stata costruita buona parte della filosofia progettuale della Light BT V2.

BT STXL R V2 è un sottotuta integrale pensato esplicitamente per l'utilizzo sotto la tuta in pelle, nelle condizioni più estreme: caldo intenso, impegno fisico, ventilazione ridotta sotto la tuta chiusa, pressione delle protezioni sul corpo. Rispetto agli altri capi della linea, introduce un nuovo filato con maggiore resistenza— lo stesso adottato anche sul pantalone lungo BT PNXL V2 e sul leggings BT CC2L. Una scelta che bilancia due esigenze apparentemente opposte: aumentare la resistenza nelle zone critiche senza sacrificare leggerezza e traspirabilità, che restano i pilastri dell'intera linea.

La costruzione multi-zona è qui più articolata che altrove: le zone di sfregamento sotto le protezioni, il fondoschiena, le aree interne coscia ricevono il trattamento in maglia unita e trattenuto, mentre le zone a maggiore produzione di calore (schiena alta, zona ascellare, fianchi) sono presidiate da mesh e Carbon per la massima dispersione dell'umidità. Presente anche il tassello interno gamba ridisegnato, ottimizzato per la posizione di guida — un dettaglio che fa differenza quando si è seduti in sella per ore con una tuta in pelle addosso.

Pregi e difetti dopo la prova

La maglia a mezza manica è un capo da prendere in considerazione se viaggiate spesso con temperature elevate

Come abbiamo visto, maglia e sottotuta hanno filosofia simile ma anche caratteristiche tecniche differenti. Di entrambi ho apprezzato l'incredibile leggerezza, sembra quasi di non averli addosso, e il fitting aderente che li rende a tutti gli effetti una seconda pelle, con vantaggi dal punto di vista ergonomico (niente grinze o pieghe fastidiose che vanno a premere sulla pelle). Ovviamente il punto di forza è la traspirabilità: i capi tecnici si bagnano (comunque meno di tessuti sintetici e cotone), ma bastano pochi minuti per farli tornare asciutti... e senza cattivi odori. Attenzione a come li togliete a fine giornata: la struttura differenziata irrobustisce i punti critici, ma dove c'è del filato leggero è probabile sentire qualche fibra ''scricchiolare'', meglio non strapparli.

Il resto della linea in sintesi

SIXS Light BT V2: la linea (quasi) al completo

Oltre ai due prodotti protagonisti, la linea comprende:

BT PNXL V2 — pantalone lungo con nuovo filato resistente e fascia vita ergonomica asimmetrica

— pantalone lungo con nuovo filato resistente e fascia vita ergonomica asimmetrica BT CC2L — pantalone con fondello evoluto per uso moto (arco pubico protetto, schiume più spesse, parte posteriore estraibile), nuovo filato incluso

— pantalone con fondello evoluto per uso moto (arco pubico protetto, schiume più spesse, parte posteriore estraibile), nuovo filato incluso BT TS2L V2 — manica lunga con anella al polso e fitting anatomico migliorato

— manica lunga con anella al polso e fitting anatomico migliorato BT TS3L V2 — come la TS2L ma con collo alto

— come la TS2L ma con collo alto BT SBL — smanicato orientato al ciclismo, composizione quasi interamente in polipropilene, disponibile solo in bianco, senza filato in carbonio

— smanicato orientato al ciclismo, composizione quasi interamente in polipropilene, disponibile solo in bianco, senza filato in carbonio BT TBXL — scaldacollo multifunzionale con zona traspirante bocca/naso e cucitura piatta per il comfort sotto il casco

— scaldacollo multifunzionale con zona traspirante bocca/naso e cucitura piatta per il comfort sotto il casco BT DBXL V2 — balaclava con cuciture piatte ergonomiche, pensata principalmente per la moto

— balaclava con cuciture piatte ergonomiche, pensata principalmente per la moto BT SCXL V2 — sottocasco con mesh centrale, utilizzabile anche in multisport

— sottocasco con mesh centrale, utilizzabile anche in multisport BT FSXL — fascia paraorecchie con aree mesh e elastico blocca-sudore

Considerazioni finali e prezzo

La Light BT V2 è un aggiornamento sostanziale, che all'atto pratico riduce quasi a zero il disagio di sentirsi accaldati e sudati, con vantaggi anche in termini di sicurezza e lucidità alla guida.

SIXS LIGHT BT V2 — disponibile in Black Carbon e Black/Dark Grey, taglie XS/S · M/L · XL/2XL · 3XL/4XL

Per avere una panoramica completa dei prezzi di ogni singolo capo intimo/accessorio vi invito a consultare il sito ufficiale, ma per rendere l'idea vi indico i prezzi dei due utilizzati in questo servizio:

Maglietta: 65 euro

Sottotuta: 128 euro

LA PROVA IN VIDEO





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