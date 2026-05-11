Nuova linea SIXS Light BT V2 per ciclismo e sport outdoor estivi

Ciclismo e outdoor: la nuova SIXS Light BT V2 punta su leggerezza e traspirazione

Con la bella stagione si torna in sella pronti a pedalare per divertirsi con la propria bici da strada o MTB. Sia per i ciclisti e sia per tutti gli amanti degli sport all'aria aperta, arriva la nuova linea Sixs Light BT V2 che è stata pensata per lasciare il corpo libero di respirare anche quando il caldo aumenta, la sudorazione diventa intensa e ogni uscita richiede il massimo in termini di comfort, leggerezza e gestione dell’umidità.

LIGHT BT V2 by SIXS

Per chi vive il ciclismo e gli sport outdoor anche con il caldo torrido

La nuova linea di Sixs rappresenta l'evoluzione del baselayer più traspirante della gamma dell'azienda. Prodotti che sono stati concepiti per accompagnare gli sportivi nelle condizioni più impegnative, quando il corpo produce molto calore e l’abbigliamento tecnico deve fare una cosa prima di ogni altra: non trattenere, ma favorire la dispersione del calore e dell’umidità.

Insomma, capi d'abbigliamento pensati per le giornate più torride e per le attività ad alta intensità. Light BT V2 si rivolge a chi pratica ciclismo su strada, MTB/DH, running, trekking, sport outdoor e motociclismo. Dato che l'obiettivo è smaltire il calore prodotto dal corpo, non trattenerlo, non si tratta di una linea termica e non nasce per isolare dal freddo, ma per offrire il massimo rendimento proprio quando la temperatura sale e il corpo ha bisogno di restare asciutto, ventilato e libero.

Rispetto alla precedente linea Light BT, quella nuova è stata sviluppata grazie ai feedback raccolti dagli utilizzatori. SIXS ha lavorato su vestibilità, comfort, durata e costruzione tessile, con l’obiettivo di rendere il capo ancora più efficace nelle situazioni in cui leggerezza e traspirazione sono fondamentali.

LIGHT BT V2 by SIXS

Rispetto alla linea Underwear 4-Season, la nuova Light BT V2 è circa il 40% più leggera, è progettata appositamente per condizioni climatiche calde e privilegia la ventilazione e la dispersione del calore.

Nel ciclismo su strada risponde alle esigenze delle uscite estive, delle salite, delle lunghe percorrenze e delle situazioni in cui sudorazione e calore corporeo diventano particolarmente elevati. In ambito MTB e downhill, invece, offre un supporto ideale nelle attività a sforzo intermittente e nell’utilizzo con protezioni, dove traspirazione, comfort e vestibilità diventano elementi fondamentali.

Oltre a quanto descritto fino a ora, la nuova linea mantiene le caratteristiche principali della versione precedente ma con una serie di miglioramenti tra cui una maggiore resistenza nelle aree critiche, un miglior fitting anatomico, un'ottimizzazione della costruzione tessile, un nuovo design grafico e uno studio ancora più preciso della muscolatura.

Il tutto è stata fatto per migliorare il comfort, la durata, l’ergonomia, la performance termica e la traspirabilità. I capi principali sono disponibili nelle taglie: XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL/4XL. Invece, gli accessori testa sono disponibili in due taglie: I – II.

I prodotti per il mondo bici

Maglietta

BT SBL: Maglietta smanicata specifica per il ciclismo

Accessori

BT TBXL: Scaldacollo multifunzionale

BT SCXL V2: Sottocasco, utilizzabile in ambito multisport

BT FSXL: Fascia paraorecchie leggera, utilizzabile in ambito multisport

Prodotti per l’outdoor

BT TS1L V2: Maglia a manica corta

BT TS2L V2: Maglia a manica lunga

BT TS3L V2: Maglia a manica lunga (come la TS2L V2), ma con il collo alto.

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