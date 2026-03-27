Ecco SIXS WB TS1 HN, la maglia antivento ideale per ogni sport

SIXS ha presentato la nuova maglia lupetto intima a maniche corte con protezione antivento. Si chiama WB TS1 HN ed è stata pensata per essere utilizzata ogni giorno dell'anno ma assolutamente perfetta per la primavera e l'autunno. La nuova maglia può essere utilizzata per svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva: Ciclismo su Strada, MTB, Motociclismo, Mototurismo, Enduro, Equitazione, Running, Sci e Trekking.

Perfetta per ogni sport

La nuova maglia lupetto 4Season è stata realizzata con il tessuto 4Stagioni Carbon Underwear e aiuta ad allontanare l’umidità dalla pelle, contrastando la formazione dei cattivi odori e lasciando così la persona asciutta. Quello che caratterizza davvero questo capo è lo strato antivento WB (Wind Blocker) che interessa tutto il torso. Si tratta di una soluzione pensata ''per sportivi e atleti che vogliono spingere oltre i propri limiti senza essere “frenati” dalle correnti d’aria più intense''.

Il nuovo tessuto WB by XIXS

Parliamo di una membrana morbida protettiva e ad alta traspirabilità progettata per non trattenere il sudore e per schermare l’organismo dall’aria, sia quando si va in moto, sia durante la pratica di altri sport come Bici da Strada, MTB, Running, Sci, e altro, in particolare quando il vento si fa sentire con decisione.

La tecnologia applicata da SIXS su tutta la parte frontale della maglia impedisce che l’aria fredda impatti contro la zona anteriore del corpo contribuendo così a mantenere una temperatura sempre ottimale. Il passaggio dell’umidità è unidirezionale, dalla pelle verso l’esterno, mentre il tessuto oppone una barriera efficace al flusso d’aria proveniente dall’esterno. La maglia assicura una vestibilità ottimale grazie a un tessuto bielastico e antistrappo, senza mai ostacolare i movimenti.

Taglie e prezzi

La nuova maglia WB TS1 HN è disponibile in colore nero nelle taglie XS/S – M/L – XL-2XL – 3XL/4XL. Il prezzo? 78 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/03/2026