Koroyd: tecnologia applicata alle protezioni dei capi tecnici (caschi, abbigliamento) nata da... un disastro aereo

Una società con sede a Monaco ha sviluppato una tecnologia con la quale realizzare protezioni per capi tecnici e imbottiture protettive per caschi, ispirata a ricerche condotte in seguito a un incidente aereo commerciale avvenuto in Inghilterra alla fine degli anni Ottanta. Chiamata Koroyd, l’azienda serve un’ampia gamma di settori oltre a quello motociclistico, tra i quali sport sulla neve, edilizia e perfino seggiolini per bambini.

Koroyd: la forma migliore per assorbire energia in caso di impatto è un tubo

Sul sito si legge che alla base dell'idea c'è l'incidente aereo di Kegworth. Avvenuto l’8 gennaio 1989, coinvolse un Boeing 737 con 126 persone a bordo che si schiantò nei pressi dell'autostrada M1 nel Leicestershire, causando la morte di 47 persone. La tragedia diede il via a uno studio approfondito su come ridurre i traumi da impatto per salvare vite in futuro. Si scoprì che un tubo cilindrico è il modo più efficiente per assorbire energia in caso di impatto. Koroyd, sulla base di quei risultati, ha creato un'omonima struttura che è essenzialmente un insieme di migliaia di tubi saldati termicamente tra loro, in plastica, che forma un materiale a fogli.

Koroyd, secondo l'azienda, il tubo è la forma più efficiente per assorbire l'energia degli impatti

Questa serie di tubi cavi può essere saldata in qualsiasi forma, ed è così adatta per l’integrazione in strutture complesse come i caschi da moto. Al momento dell’impatto, i tubi assorbono l'urto accartocciandosi uno sull’altro riducendo la trasmissione di energia al motociclista fino al 42% rispetto all’EPS (polistirene espanso) che si trova in molyi caschi. Inoltre, la struttura a celle aperte del Koroyd consente all’aria di fuoriuscire durante la compressione, evitando la densificazione del materiale.

Koroyd, tra i vantaggi dichiarati dall'azienda, la permeabilità all'aria

Ma non si tratta solo di imbottiture dei caschi (il brand americano Klim utilizza Koroyd per i suoi caschi da offroad): l’azienda propone anche una gamma di protezioni per arti traspiranti ed elastiche per motociclisti. Disponibili in versioni con protezione di livello 1 e 2 secondo gli standard EN1621, lo sviluppo della linea è iniziato nel 2024 e presenta un design a nido d’ape studiato per seguire i movimenti del corpo.

Koroyd, disponibile anche una gamma di protezioni morbide di livello 1 e 2, tra le quali il paraschiena

Pubblicato da Fabio Meloni, 31/07/2025