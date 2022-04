2Ride e Troy Lee Designs: il Gruppo leader mondiale per le protezioni da moto

Il Gruppo 2Ride annuncia un'importante collaborazione con Troy Lee Designs, un marchio affermato nel mondo mountain bike, BMX e motocross. 2 Ride, che unisce Shark, Nolan, Segura, Bering e Cairn Sport, si unisce a Troy Lee Designs allo scopo di realizzare nuovi innovativi prodotti per la sicurezza sulle 2 ruote e non solo.



TROY LEE DESIGNS I caschi Troy Lee Designs sono facilmente riconoscibili grazie al loro look, ai colori distinti e al design delle grafche. Le due Aziende, sotto il gruppo 2Ride, inizieranno ora a sviluppare congiuntamente prodotti per la sicurezza innovativi e attrezzature per moto, biciclette e sport all’aperto.

I MERCATI Troy Lee Designs metterà a disposizione la sua esperienza del mercato statunitense – nel quale le due realtà intendono rafforzare la loro presenza strategica – mentre 2Ride vanta una notevole conoscenza di quello europeo. Unendo le loro competenze, entrambe le aziende sono intenzionate a creare prodotti ad alta tecnologia che supereranno le aspettative di una varietà di mercati, oltre a combinare le loro capacità di distribuzione sfruttando al meglio le risorse interne ed esterne. Il fondatore Troy Lee continuerà a essere fortemente coinvolto nello sviluppo del nuovo gruppo.

DESIGN Recentemente, il team R&D di 2Ride ha inoltre rafforzato il proprio know-how attraverso l'acquisizione di C.R.E, uno studio di design e ingegneria con sede a Brembate (BG), specializzato in dispositivi di protezione individuale, come i caschi da moto. La competenza intersettoriale dello studio varia dall'ideazione di un progetto alla sua comunicazione, incorporando design funzionale, studi per le certifcazioni, brevetti, consulenza, R&D, reverse engineering e, non meno importante, la prototipazione rapida. L'aggiunta di questa solida risorsa permetterà al gruppo 2Ride di creare una vasta gamma di nuovi prodotti innovativi.

IN CRESCITA In seguito alla pandemia globale la mobilità individuale non è mai stata così importante, in particolare negli ambienti urbani, il che promette un futuro brillante per il Gruppo: nel 2021 ha registrato un fatturato di 210 milioni di Euro, con il 70% realizzato nel settore delle moto e il 30% in quello degli sport outdoor.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/04/2022