Sixs: i regali da mettere sotto l'albero per il Natale 2022

Una carrellata di accessori in materiale tecnico pensati per soddisfare le esigenze di chi ama fare sport tutto l'anno

Il Natale è alle porte e la vostra lista dei doni è ancora irrimediabilmente vuota? Beh, se siete alla ricerca di un regalo per voi o per amici che praticano sport (ciclismo, motociclismo o qualsiasi altro sport outdoor), Sixs propone quattro diversi articoli che fanno il caso vostro. Si tratta di due maglie intime (TS2 e TS3), uno scaldacollo (TBX) e un sottocasco (SCX) dedicati al ciclista, al motociclista e agli sportivi in generale, che garantiscono il massimo del comfort in qualsiasi condizione di sforzo e di clima.

Sixs TS2

MATERIALI HI-TECH I quattro prodotti sono realizzati in Carbon Underwear (qui lo smanicato UnderWear SMX), materiale brevettato da Sixs, che grazie all’accurato mix di fibre tecniche e al particolare punto di intreccio, garantisce una perfetta traspirazione e una temperatura corporea costante nel corso di tutte le stagioni e in qualsiasi condizione atmosferica. La fibra polipropilenica, leggera e traspirante, intrecciata a una trama di fili in carbonio (dotato di proprietà termoregolatrici e antistatiche) preserva il corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici tra loro, condizione tipica dell’abbigliamento sportivo in generale.

Calotta sottocasco Sixs SCX

CALDI E ASCIUTTI TS2 (63 euro) è una maglietta girocollo ''slim'' a maniche lunghe realizzata in Carbon Underwear che garantisce la termoregolazione del corpo e la traspirazione dell’epidermide in qualsiasi condizione (outdoor e indoor). La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la pelle sempre asciutta. TS3 (68 euro) è una maglietta “slim” a maniche lunghe con collo a lupetto sempre in Carbon Underwear. La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la pelle perfettamente asciutta e interponendosi al capo superiore. Il collo a lupetto ripara poi la gola da sbalzi di temperatura e correnti fresche. TBX (20 euro) è uno scaldacollo plurifunzionale in Carbon Underwear che protegge dal freddo collo, orecchie, naso e labbra lasciando traspirare la pelle. È utilizzabile anche come fascia per capelli o sottocasco.

Scaldacollo Sixs TBX

PER TUTTO L'ANNO La calotta/sottocasco SCX (18 euro) in Carbon Underwear nasce per proteggere la testa, la parte più sensibile del corpo, dalle variazioni di temperatura. Il tessuto brevettato Sixs garantisce il massimo controllo del sudore mantenendo la pelle sempre asciutta così da ridurre sensibilmente la sensazione di freddo nelle giornate invernali. Al contrario, durante le giornate calde evita la formazione e l’accumulo del sudore donando un comfort ineguagliabile. I prodotti della linea ''Underwear 4Season'' di Sixs sono adatti a tutti gli sport per tutto l’anno. Perfetti in ogni circostanza in cui si fa attività fisica, i capi di questa gamma devono, in generale, essere indossati direttamente a contatto con la pelle e - per quanto riguarda le magliette - sotto il normale abbigliamento sportivo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/12/2022