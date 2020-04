SIXS PRIMAVERA/ESTATE Dopo avervi presentato le novità per l'inverno 2020 è ora il turno della bella stagione: la collezione primavera/estate di Sixs include lo smanicato UnderWear SMX.

SIXS SMX: CARATTERISTICHE La maglia senza maniche Sixs SMX è realizzata in Carbon Underwear (fibra polipropilenica abbinata a trame di fili di carbonio), che garantisce la migliore traspirazione e il mantenimento di una temperatura corporea costante in qualsiasi condizione climatica. Caratteristiche, queste, che la rendono perfetta nelle giornate più calde, ma adatta a ogni stagione. Trattandosi di capo underwear, Sixs SMX veste in maniera aderente, così da poter essere facilmente indossato al di sotto dei capi esterni.

Colori: Black Carbon, White Carbon, Dark Green, Dark Red, Red, Light Blue, Yellow Tour, Army e, novità 2020, Dark Grey

Taglie: XS - XXL

Prezzo: 40,90 euro