SIXS: SOTTOCASCO E CALZE RACING Nel 2020 sono molte le novità introdotte da Sixs. Oltre alla giacca e al pantalone Wind Stopper che si aggiungono alla linea Winter Tourism, arrivano ora il sottocasco DBX KNT e le calze Long Racing.

SOTTOCASCO DBX KNT Privo di cuciture, il sottocasco Sixs DBX KNT è traspirante e termoregolante. Adatto a ogni stagione, grazie a una zona traforata all'altezza del naso e della bocca risolve anche il problema dell'appannamento degli occhiali. Grazie al sistema Antistatic System, un filo di carbonio isola dall’elettricità statica causata dallo sfregamento dei tessuti.

Colore: nero

Taglia: unica

Prezzo: 34,90 euro

CALZE LONG RACING Minimale, leggera e traspirante, la calza Long Racing è stata pensata per avere la massima sensibilità sulle pedane quando si corre in pista. Perfetta per qualsiasi stagione, la calza Sixs è priva di cuciture e la trama a micro-rete aiuta a mantenere il piede fresco e asciuto, dissipando il calore in eccesso che si crea all’interno degli stivali. Per garantire il comfort delle spugne protettive sono state aggiunte nei punti di maggiore pressione.

Colori: Rosso/Turchese – Grigio/Giallo Tour

Taglie: I (36-39) – II (40-43) – III (44-47)

Prezzo: 18,90 euro