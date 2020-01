SIXS 2020 La linea Winter Tourism di Sixs, dedicata a chi non rinuncia a muoversi su due ruote anche nelle giornate più fredde, guadagna per questo inverno la giacca e il pantalone Wind Stopper. La giacca è pensata per essere indossata come strato intermedio, fra un underwear Sixs e un capo tecnico esterno. Presentate a Eicma 2019, ecco quali sono le caratteristiche principali di entrambe.

GIACCA WIND STOPPER La giacca antivento di Sixs si aggiorna nel 2020, per sostituire il classico trapuntino normalmente presente nelle giacche moto da turismo. La tecnologia Brainy Position, grazie al posizionamento di tre differenti materiali in specifiche zone, fa si che una sola giacca protegga dal vento e dal freddo mantenendo sempre una corretta traspirabilità e una perfetta termoregolazione grazie agli inserti in Carbon Underwear. Nella parte frontale e nella parte superiore del dorso, agisce la fibra antivento Winter Barrier mentre nelle zone del corpo più soggette a sudorazione, il Carbon Underwear garantisce traspirazione e nella aree intermedie il thermopile scalda e mantiene la corretta temperatura corporea.

Colore: nero

Taglie: XS - XXXL

Prezzo da definire

PANTALONE WIND STOPPER Per andare in moto anche durante l’inverno, in abbinamento (ma anche no) alla giacca Wind Stopper Sixs propone il pantalone omonimo. Il nuovo pantalone antivento è da usare in sostituzione dello strato imbottito presente in alcuni pantaloni da turismo. Anche in questo caso è stata applicata la tecnologia a tre materiali Brainy Position, con Winter Barrier, Carbon Underwear e Thermopile.

Colore: nero

Taglie: XS - XXXL

Prezzo da definire