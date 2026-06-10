Estate in moto: arriva la nuova maglia traspirante SIXS BT TS1L V2

Comfort, traspirabilità e libertà di movimento sono i punti di forza della SIXS BT TS1L V2

L'estate sta arrivando e per garantire il giusto comfort in moto anche in condizioni di gran caldo è importante utilizzare capi d'abbigliamento adatti. SIXS per esempio ha lanciato la maglia intima leggera mezze maniche BT TS1L V2. Si tratta di una maglia tecnica pensata per essere utilizzata in condizioni di caldo intenso, umidità e alta sudorazione. Prodotto sviluppato appositamente per liberare il calore corporeo e mantenere la pelle asciutta anche durante sforzi ad alta intensità.

SIXS BT TS1L V2

Infatti, oltre che per la moto è adatta pure per lo sport outdoor come il ciclismo e la corsa. BT TS1L è il baselayer più leggero e traspirante mai creato da SIXS che con la versione V2 è stato ulteriormente perfezionato acquisendo una vestibilità e un fit superiore oltre a una migliorata resistenza della trama per una maggiore durata nel tempo.

Pelle asciutta anche nelle giornate più calde

La nuova BT TS1L V2 è pensata per essere indossata sotto le tute in pelle e l'abbigliamento tecnico protettivo di chi va in moto.

SIXS BT TS1L V2

Più in generale, offre un grande vantaggio in termini di traspirabilità e protezione dal calore essendo il 40% più leggera rispetto alla tradizionale linea 4-Season. Inoltre, la struttura aderente garantisce stabilità sotto altri strati tecnici, evitando spessori e pieghe fastidiose. La nuova maglia tecnica punta a offrire comfort a contatto con la pelle, una sensazione di asciutto grazie a una presenza assolutamente marginale degli accumuli di sudore, una grande libertà di movimento e una grande stabilità sotto zaini e protezioni.

Prezzi

La maglia tecnica BT TS1L V2 di SIXS è posposta nei colori Black Carbon – Black Dark Grey e nelle taglie XS/S M/L XL/2XL 3XL/4XL. Il prezzo? 65 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/06/2026