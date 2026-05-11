Nuova linea SIXS Light BT V2 per affrontare il caldo in moto: più traspirazione e comfort sotto la tuta

Pensata per guida sportiva, touring e utilizzo urbano, la nuova SIXS Light BT V2 aiuta il corpo a restare asciutto e ventilato anche con temperature elevate

Siamo in piena primavera e le temperature si stanno progressivamente alzando. Con l'arrivo dell'estate i motociclisti si troveranno ad affrontare viaggi ad ''altissima temperatura'' che mettono a dura prova il fisico. Per loro nasce la nuova linea SIXS Light BT V2 per offrire massima traspirazione, leggerezza estrema e comfort superiore nelle condizioni più calde e impegnative.

Quando fa davvero molto caldo, il baselayer sotto la tuta e l'abbigliamento non è più un semplice capo intimo, ma diventa il primo alleato del corpo. Dunque, la nuova linea estiva superleggera Light BT V2 è stata sviluppata da SIXS per offrire al motociclista la massima traspirazione, una vestibilità più ergonomica e una sensazione di comfort costante anche nelle giornate più torride.

Light BT V2 by SIXS

Il design e la costruzione sono stati completamente rivisti per migliorare aderenza, libertà di movimento e gestione dell’umidità in modo da ridurre la sensazione di calore e l’affaticamento alla guida. L'obiettivo è molto chiaro ed è quello di smaltire il calore prodotto dal corpo, non trattenerlo. Per tale motivo, la nuova linea Light BT V2 è progettata per essere utilizzata in condizioni di caldo inteso, umidità, alta sudorazione e attività fisica ad alta intensità.

Oltre al motociclismo, questa linea può essere utilizzata in altri contesti sportivi ad alta intensità come ciclismo, outdoor, running e multisport. Non è una linea termica e non nasce per isolare dal freddo ma è pensata essenzialmente per aiutare il corpo a restare più asciutto, ventilato e libero quando il caldo, la sudorazione e l’intensità dell’utilizzo diventano protagonisti.

Light BT V2 per i motociclisti

Il target di questa linea è il motociclista sia in ambito racing sia in ambito urbano e turistico. In ambito racing, Light BT V2 va utilizzato direttamente sotto la tuta in pelle. Nel turismo, invece, va indossata sotto le giacche e pantaloni tecnici. La nuova versione V2 mantiene le caratteristiche principali della precedente Light BT, ma introduce numerosi miglioramenti tra cui maggiore resistenza nelle aree critiche, miglior fitting anatomico, ottimizzazione della costruzione tessile, nuovo design grafico e studio ancora più preciso della muscolatura.

Light BT V2 by SIXS

La progettazione della linea è partita da uno studio della muscolatura maschile e delle aree anatomiche più sollecitate durante l’attività sportiva e la guida. Da questo lavoro è nata una costruzione tessile multi-zona sviluppata per rispondere in modo differenziato alle esigenze delle diverse parti del corpo. Troviamo quindi una costruzione tessile multi-zona/multi-struttura con differenti punti tessili posizionati strategicamente in base alla funzione richiesta.

Anche il design della linea è stato aggiornato seguendo uno studio attentissimo delle fasce muscolari e un’estetica racing più marcata. La nuova linea è disponibile in due varianti: Black Carbon e Black / Dark Grey. I capi principali sono disponibili nelle taglie XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL/4XL. Gli accessori ''testa'' invece, nelle taglie I - II.

I prodotti disponibili

Sottotuta, Magliette, Pantaloni

BT STXL R V2: Sottotuta integrale.

BT PNXL V2: Pantalone lungo.

BT CC2L: Pantalone con fondello.

BT TS1L V2: Maglia a manica corta.

BT TS2L V2: Maglia a manica lunga.

BT TS3L V2: Maglia a manica lunga (come la TS2L V2), ma con il collo alto.

BT SBL: Smanicato pensato soprattutto per il ciclismo, ma utilizzabile naturalmente anche in ambito moto.

Accessori

BT TBXL: Scaldacollo multifunzionale

BT DBXL V2: Balaclava

BT SCXL V2: Sottocasco

BT FSXL: Fascia paraorecchie leggera

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/05/2026