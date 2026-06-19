Dash cam anteriore e posteriore con WiFi: l’offerta in vista del Prime Day 2026

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Manca sempre meno all’inizio del Prime Day di Amazon (23-26 giugno), ma molti produttori stanno già proponendo diversi articoli in offerta. È il caso della WOLFANG WD03, in offerta a meno di 40€. Negli ultimi anni le dash cam sono passate da essere un accessorio per pochi appassionati a uno strumento quasi indispensabile e sempre più diffuso sulle auto. A determinare questo successo sia la qualità di questi dispositivi sia la consapevolezza della loro utilità in caso di sinistri o episodi controversi.

WOLFANG WD03, dash cam 4K con doppia telecamera e WiFi

La WOLFANG WD03 è innanzitutto una dash cam con doppia telecamera. La telecamera anteriore registra in 4K a 30fps, mentre quella posteriore si ferma a 1080p. L'obiettivo grandangolare da 170° e l'apertura f/1.8 permettono di coprire ogni angolo della carreggiata, con tecnologia WDR pensata per migliorare la resa anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tra le funzioni di sicurezza ci sono la registrazione in loop, il sensore G per il rilevamento automatico degli urti e il monitoraggio del parcheggio. Il collegamento WiFi integrato permette di gestire, rivedere e scaricare i video tramite lo smartphone. Inclusa nella confezione ci sono una scheda SD da 32GB.

Prezzo: 39,99€ (-33%)

Cosa dicono le recensioni

Il prodotto ha raccolto 4,1 stelle su 5 con oltre 1.090 valutazioni, di cui il 63% a cinque stelle. Chi lo ha provato apprezza soprattutto il rapporto qualità-prezzo rispetto a modelli più costosi, l'installazione rapida e la qualità video diurna, definita nitida da diversi acquirenti anche dopo confronti diretti con dash cam di fascia superiore.

Conviene comprarla ora?

Il prezzo attuale di 39,99€ è inferiore anche al minimo degli ultimi 30 giorni (stabile a 48,99€). Resta un acquisto sensato per chi cerca una dash cam doppia a basso costo per dotare la propria auto di uno strumento in più per viaggiare in sicurezza.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 20/06/2026