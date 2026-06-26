Proteggi la tua auto in vacanza dal sole e dalla grandine con il telo certificato TÜV in offerta con il Prime Day

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La stagione estiva è già iniziata, e chi parcheggia l’auto all'aperto sa bene quali sono i rischi. Se c’è il sole è quello di ritrovare l’abitacolo rovente, se piove che la grandine di un temporale estivo possa danneggiare vetri e carrozzeria. Tra gli accessori che è utile avere a disposizione tutto l’anno c’è sicuramente il telo protettivo per la propria auto. Ma non un telo qualsiasi, ma uno idrorepellente certificato dal TÜV e ora in offerta grazie al Prime Day di Amazon (che termina oggi a mezzanotte).

Walser Perma Protect: scheda prodotto

Il telo protettivo di cui parliamo è il Walser Perma Protect. Tra le sue particolarità c’è che è costruito su tre strati. All'esterno c’è un rivestimento idrorepellente, al centro uno strato di schiuma in neoprene da 4 mm, all'interno un pile morbido pensato per non graffiare la carrozzeria. Questo telo ha una protezione contro la grandine fino a 70 km/h di velocità d'impatto e un volume di circa 3,70 centimetri cubi.

La copertura protegge cofano, tetto e la parte posteriore del veicolo (le zone più esposte e delicate), mentre i fianchi sono coperti da uno strato in poliestere idrorepellente, senza imbottitura. Il telo si fissa con tre cinghie di tensione passanti sotto la carrozzeria e due cinghie anteriore e posteriore integrate, sufficienti a tenerlo fermo anche quando c’è forte vento. Sono inoltre presenti dei catarifrangenti laterali che aumentano la visibilità del veicolo coperto quando è parcheggiato.

Prezzo: 94,94 (-14%)

Cosa dicono le recensioni

Il telo Perma Protect ha su Amazon una valutazione di 4,2 su 5 stelle su 5.440 recensioni globali, con il 60% di recensioni a 5 stelle. Chi lo ha usato segnala soprattutto la facilità di montaggio (anche se si è da soli), la tenuta durante piogge intense e grandinate, e la capacità di mantenere l'abitacolo più fresco sotto il sole diretto.

Conviene comprarlo ora?

Il prezzo attuale di 94,94€ del Prime Day di Amazon è sotto il minimo degli ultimi 30 giorni. C’è inoltre l’aspetto temporale da tenere in considerazione. Essendo questo il periodo che precede l’inizio delle vacanze, l’acquisto del telo Perma Protect a un prezzo scontato è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 26/06/2026