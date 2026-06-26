Proteggi la tua auto in vacanza dal sole e dalla grandine con il telo certificato TÜV in offerta con il Prime Day

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La stagione estiva è già iniziata, e chi parcheggia l’auto all'aperto sa bene quali sono i rischi. Se c’è il sole è quello di ritrovare l’abitacolo rovente, se piove che la grandine di un temporale estivo possa danneggiare vetri e carrozzeria. Tra gli accessori che è utile avere a disposizione tutto l’anno c’è sicuramente il telo protettivo per la propria auto. Ma non un telo qualsiasi, ma uno idrorepellente certificato dal TÜV e ora in offerta grazie al Prime Day di Amazon (che termina oggi a mezzanotte).
Walser Perma Protect: scheda prodotto
Il telo protettivo di cui parliamo è il Walser Perma Protect. Tra le sue particolarità c’è che è costruito su tre strati. All'esterno c’è un rivestimento idrorepellente, al centro uno strato di schiuma in neoprene da 4 mm, all'interno un pile morbido pensato per non graffiare la carrozzeria. Questo telo ha una protezione contro la grandine fino a 70 km/h di velocità d'impatto e un volume di circa 3,70 centimetri cubi.
La copertura protegge cofano, tetto e la parte posteriore del veicolo (le zone più esposte e delicate), mentre i fianchi sono coperti da uno strato in poliestere idrorepellente, senza imbottitura. Il telo si fissa con tre cinghie di tensione passanti sotto la carrozzeria e due cinghie anteriore e posteriore integrate, sufficienti a tenerlo fermo anche quando c’è forte vento. Sono inoltre presenti dei catarifrangenti laterali che aumentano la visibilità del veicolo coperto quando è parcheggiato.
Prezzo: 94,94 (-14%)
Cosa dicono le recensioni
Il telo Perma Protect ha su Amazon una valutazione di 4,2 su 5 stelle su 5.440 recensioni globali, con il 60% di recensioni a 5 stelle. Chi lo ha usato segnala soprattutto la facilità di montaggio (anche se si è da soli), la tenuta durante piogge intense e grandinate, e la capacità di mantenere l'abitacolo più fresco sotto il sole diretto.
Conviene comprarlo ora?
Il prezzo attuale di 94,94€ del Prime Day di Amazon è sotto il minimo degli ultimi 30 giorni. C’è inoltre l’aspetto temporale da tenere in considerazione. Essendo questo il periodo che precede l’inizio delle vacanze, l’acquisto del telo Perma Protect a un prezzo scontato è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.