Caricabatterie Bosch in offerta con il Prime Day di Amazon: l’accessorio indispensabile per non restare a piedi

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L’auto è per tanti, tantissimi, il mezzo di trasporto più utilizzato ogni giorno per andare al lavoro, portare i figli a scuola e fare le varie commissioni. Ma per altri l’auto è un mezzo utilizzato solo in alcune circostanze. Pensiamo ai pensionati, a chi lavora da casa e si muove solo nel fine settimana e a chi ha un’auto d’epoca che utilizza solamente in un periodo limitato dell’anno. Tutti condividono lo stesso problema: rischiare che la batteria dell’auto non parta quando serve. La soluzione? Un caricabatterie intelligente, da collegare alla batteria e aspettare non solo che la ricarichi, ma anche che mantenga automaticamente la carica. Tra i migliori caricabatterie intelligenti c’è sicuramente il Bosch C10. Oggi con il Prime Day di Amazon (in corso fino al 26 giugno) è in offerta a 43,59€.
Il caricabatterie Bosch C10 con mantenimento di carica automatico
Il Bosch C10 è un caricabatterie che eroga una corrente di 3,5A, tre volte superiore a un caricabatterie standard da 1,2A, e copre tutti i principali tipi di batteria da 12V (piombo-acido, AGM, GEL, EFB e SLI). Questo significa che funziona tranquillamente sia su auto moderne con sistema Start&Stop sia su auto d'epoca, moto, scooter, furgoni e camper.
Il microprocessore integrato gestisce automaticamente ogni fase. Dopo aver caricato la batteria fino al livello ottimale, passa automaticamente in modalità mantenimento. Una volta collegato, non richiede alcun tipo di configurazione e i sistemi di protezioni inclusi evitano surriscaldamento, cortocircuiti e inversioni di polarità. Inoltre il Bosch C10 ha una resistenza IP65 a polvere e schizzi d'acqua, caratteristica molto utile per chi lo usa in garage o all'aperto.
La confezione include il caricabatterie con supporto a gancio per appenderlo al cofano aperto, il cavo con i morsetti, il cavo di alimentazione e la custodia per il trasporto.
Prezzo: 43,59€ (-41%)
Cosa dicono le recensioni
Il Bosch C10 ha raccolto 4,6 stelle su 5 con 394 valutazioni, di cui il 79% a cinque stelle. Chi lo usa regolarmente lo apprezza soprattutto per il funzionamento completamente automatico. Una volta collegato fa tutto da solo e si spegne quando la batteria è carica, riattivandosi se necessario. Diversi acquirenti lo consigliano esplicitamente a chi lascia l'auto ferma per settimane e come soluzione definitiva al problema della batteria scarica al rientro dalle vacanze.
Conviene comprarlo ora?
Il prezzo di 43,59€ è sotto il minimo degli ultimi 30 giorni (45,88€). Per chi è alla ricerca di un caricabatterie di marca affidabile, difficilmente il prezzo scenderà ulteriormente dopo il 26 giugno. L’offerta del Prime Day, quindi, è un’occasione importante per acquistarlo a un prezzo molto conveniente.
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.