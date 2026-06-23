Segnalatore autovelox TomTom: prezzo ancora più basso con il Prime Day di Amazon

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Il Prime Day di Amazon è ufficialmente iniziato e tra le offerte più interessanti per gli automobilisti, anche in vista delle prossime vacanze estive, c’è il segnalatore di autovelox TomTom. Il Tom by TomTom è un dispositivo di piccole dimensioni (largo circa 5 cm) progettato per segnalare in tempo reale autovelox fissi e mobili, tutor, pericoli stradali e rallentamenti dovuti al traffico. Un dispositivo da questo punto di vista utilissimo che rimane discreto, facile da configurare (funziona sempre, senza dover impostare una destinazione) e soprattutto non richiede un abbonamento.

Come funziona

Non è un navigatore, infatti non ha schermo né dà indicazioni stradali. Comunica esclusivamente tramite segnali luminosi colorati e avvisi sonori, ciascuno associato a un tipo di evento: blu per autovelox e tutor, giallo per pericoli generici, rosso per traffico intenso.

Si abbina via Bluetooth all'app TomTom (gratuita sia su Android sia su iOS). Una volta configurato, il collegamento avviene in automatico appena ci si mette in viaggio, senza dover intervenire ogni volta manualmente con qualche configurazione. La batteria è dichiarata fino a un mese di autonomia e si ricarica tramite USB-C. Il fissaggio al cruscotto avviene tramite adesivo e basetta magnetica ed è inoltre anche compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, che mostrano gli avvisi direttamente sul display dell'auto. Funziona anche all'estero, su tutta la rete stradale europea.

Prezzo: 59,99 (-25%)

Cosa dicono le recensioni

Su Amazon Italia il TomTom Tom ha ottenuto 3,9 stelle su 5. Chi lo ha usato ne ha apprezzato soprattutto tre aspetti. Il primo è l'assenza di abbonamento, quindi senza costi aggiuntivi. Il secondo è la semplicità. Il terzo è il formato compatto e il fatto che comunica solo tramite luci e suoni (nessuno schermo da guardare).

Conviene comprarlo ora?

Lo sconto del Prime Day di Amazon porta il TomTom Tom al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: 59,99€ contro i 66,99€ del minimo di giugno. Un risparmio ulteriore che può rendere ancora più conveniente l’acquisto, soprattutto in vista degli spostamenti per le vacanze anche su tratti di strada non abituali sui quali non si conosce la distribuzione degli autovelox.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 23/06/2026